Perplejidades

No dirán que no existen los milagros. Los lunes, el año pasado, registraron un total de 1.525.709 bajas laborales; sin embargo, los viernes el guarismo descendió hasta únicamente 736.166. No piensen ustedes mal, sin duda la causa ha de encontrarse en la advocación bajo la que está el último día laborable de la semana, Venus, la protectora de Eneas y tuteladora de los goces del amor.

El número de parados registrados era este enero de 2.767.860. Si a ello sumamos los yolandizados bajo el concepto de "fijos discontinuos", tenemos un número superior a los 3.000.000, cifra que apenas varía en los últimos tiempos. Pero el panorama no se completa si no advertimos que existen unos 100.000 empleos ofertados que nunca se cubren, para los que no concurren candidatos. Más aún, el 70% del empleo creado desde finales de 2021, 755.000 puestos de 1,081 millones, han sido ocupados por trabajadores de origen extranjero.

Para entender la complejidad del problema hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que todas las prestaciones sociales provienen de los impuestos y de la creación de riqueza de quienes trabajan. La segunda, que quienes rechazan un empleo lo hacen porque tienen suficientemente cubiertas sus necesidades, por la vía que sea.

No cabe duda de que esta situación requiere una clarificación y un buen solmenón. ¿Lo hará alguien? Sonrían.

La visita del señor Queipo a la Academia o su presencia en la celebración de los 50 años de Conceyu Bable es un paso hacia la normalidad, una salida de la xabacería en que con el asturianu se hallaba situado el PP

Otro. Furia sancionadora de los nuevos radares "pacificadores" de Llugones, instalados sin tener en cuenta que hay gente que trabaja y que una velocidad muy escasa es difícil de mantener aun a punta de gas. Así informa LA NUEVA ESPAÑA: "Los nuevos radares de Lugones superan las 300 multas al día y los carteros no dan abasto para repartir las notificaciones". Respuesta del alcalde: "Igual teníamos que haberlo hecho de otra manera o no ponerlos". ¿Pero es que aquí nadie piensa las cosas antes de hacerlas? ¿Es que todo es dejarse llevar por los "idola fori", por los prejuicios discursivos de la moda? ¿Rectificarán ante el desastre y la injusticia? Sonrían.

En distinto ámbito. Parece una broma de un periódico cómico, aquello del "Papelín General" de "La Codorniz". El BOPA cesa en sus cargos, por error, a dos empleados del HUCA, el médico don Alberto Fernández León y la enfermera doña María Antonia Jiménez Martos. Once días después corrige la metedura de pata. Siempre he dicho que se legisla con las témporas, por decirlo eufemísticamente, y. si no, miren ustedes la corrección diaria "de errores" en el BOE, o los efectos de la Ley Sisí o de la Trans. ¡Pero esto del BOPA! ¡Más gorda nun entra en prau!

Se vende cada vez menos pescado. Una asociación de detallistas de pescado propone una solución: que las pescaderías pongan obradores y ofrezcan a sus clientes platos elaborados. ¡Cómo si el problema de la venta de pescado no estuviese en los precios, cada vez más prohibitivos del producto! ¡No, si ni al que asó la manteca!

Y ya que estamos en un artículo de temas variados, quiero decirlo: la visita del señor Queipo a la Academia o su presencia en la celebración de los 50 años de Conceyu Bable es un paso hacia la normalidad, una salida de la xabacería en que con respecto al asturianu se hallaba situado el PP (al margen de mentir al respecto del impulso de La Llei d’Usu y Promoción). Y, por cierto, no estaría de más recordar para algunos que la impulsión, el amor y la escritura de la llingua estuvo siempre históricamente en manos de la derecha y la Iglesia, desde el pegollu de nuestra historia literaria, González Reguera, a los impulsores de la academia de 1919, con patrocinio real.

