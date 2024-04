Crecí escuchando las canciones de Serrat junto a otros cantautores como nuestro Víctor Manuel. Canciones que al principio vivían provocándome emociones pero que con los años se volvieron obras de arte dignas de estudio para esta aprendiz de cantautora. Aprendo tanto cada vez que escucho sus canciones... "Son aquellas pequeñas cosas" es quizá mi favorita, aunque sea difícil escoger una.

Y esta profesión llena de dificultades tiene muchísimas cosas buenas, entre ellas la de compartir y conectar con otros artistas. La gira "50 años no es nada" de Víctor Manuel me permitió compartir escenario con muchos de los grandes de la música de este país y allí lo conocí a él. Y esas canciones se hicieron de carne y hueso para dejarme que conociera al hombre generoso y amable que está detrás de "Mediterraneo". Tan cercano y simpático que me sorprendió, así como su curiosidad por saber quién era yo. Gracias, Serrat, por prestarle atención a las pequeñas cosas.

Merecidísimo este premio a quien ha conseguido escribir canciones atemporales, únicas y que han arañado el alma a varias generaciones.

