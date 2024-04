Todos sabemos que las asociaciones vecinales, puestas a pedir o a quejarse, no tienen límite. Pero hay que reconocer que, si no fuera por ellas, en Asturias se habrían producido numerosos desaguisados urbanísticos, medioambientales o de otra índole en nuestros pueblos y ciudades.

Las baldosas no casan en San Juan de la Arena / arturo román

Pues bien, para ejemplificar una y otra cosa –la utilidad de los colectivos vecinales y las meteduras de pata ocasionales de las administraciones– se puede mirar a lo ocurrido recientemente en San Juan de la Arena, localidad costera de la margen derecha de la ría del Nalón que forma parte del concejo de Soto del Barco. El Ayuntamiento se puso a arreglar calles y la empresa contratada se ve que no se lo tomó con mucho rigor. Arreglar, arregló los desperfectos y repuso las baldosas. Pero no puso ningún empeño en cuidar los pequeños detalles de que la acera quedase estéticamente bien. Quizás el operario no se fijó, o no distinguió los colores, o no supo completar la cenefa en rojo dibujada sobre blanco a modo de adorno. La cuestión es que la reposición de las baldosas fue un tanto desastrosa. Se colocaron "sin orden ni concierto", tal y como se quejó un vecino a la agrupación vecinal "San Juan de la Arena sí", que tiene además un concejal en la Corporación municipal, al frente de la cual está José Manuel Lozano. Pues bien, los de La Arena transmitieron al gobierno local el aviso del vecino y en 24 horas Lozano dio la orden de que la baldosas se colocaran como Dios manda.

