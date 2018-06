Una mujer, evacuada en la playa de El Escanu (Lastres) tras una caída en el acceso

C. M.

Al fondo, la escalera en la playa de El Escanu. C. M.

Una mujer tuvo que ser evacuada en ambulancia de la playa llastrina de El Escanu durante la tarde del pasado martes tras sufrir una caída mientras intentaba acceder al arenal por unas escaleras que se sitúan en el extremo oriental de la playa, una bajada que desemboca en un pedrero.

Ante este accidente, el presidente de la asociación de vecinos de Lastres, Ángel Moro, asegura que se trata de "la crónica de algo que ya se esperaba" porque, según cuenta, llevan mucho tiempo reclamando que se construya una rampa de acceso al arenal, dado que actualmente solo se puede acceder por las escaleras por las que se cayó la turista o, en temporada de verano, por una escalinata temporal que se instala.

"La culpa la tienen el delegado de Costas del Principado y el consejero Fernando Lastra, que tienen conocimiento de la situación hace mucho tiempo y no han hecho nada por cambiarla", asegura el representante vecinal. Moro cree que este no va a ser el último problema que haya este verano debido al mal acceso de la playa y lamenta que no se vaya a hacer nada "hasta que ocurra una desgracia".

Como solución, Moro pide que se ejecute el anunciado proyecto para hacer un nuevo acceso al arenal y que "dejen de ilusionar a la gente cada año para nada", y advierte que no van a permitir que, en su lugar, se tomen medidas drásticas como prohibir el acceso a la playa. "Si toman decisiones para perjudicar a la playa, saldremos a la calle", asegura.