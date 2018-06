Los ganaderos protagonizan hoy dos encierros simultáneos en Cangas de Onís

Ganaderos de Amieva, Ponga y del Parque Nacional de los Picos de Europa, apoyados por Asturias Ganadera, protagonizarán hoy, a partir de las once, dos encierros simbólicos simultáneos en Cangas de Onís: uno en la oficina de la Consejería de Desarrollo Rural y otro frente al centro de recepción de visitantes del parque nacional "Casa Dago". El motivo de las concentraciones no es otro que el de protestar por la que consideran una mala gestión del Principado y de los gestores del enclave protegido frente a los daños ocasionados por la fauna salvaje.

En este sentido uno de los casos que mayor malestar ha creado en el sector es el de un pastor de Belbín (Onís), Enrique Remis, que el fin de semana no pudo contactar con los guardas, a quienes dejó un mensaje en las redes sociales para dar parte por la muerte de una xata. El guarda habría concluido al ver los restos en la vega de Ario, ya el lunes, que no se trataba del ataque del cánido, entre otras cosas porque no se encontraron excrementos de lobo en los alrededores. Su versión contrasta con la del ganadero, en posesión de imágenes tomadas el domingo en las que sí aparecerían dichos excrementos.