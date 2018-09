Piden al Ayuntamiento de Llanes la colocación de luces en Celoriu

La falta de luz pública en la zona de la playa de Celoriu mantiene en vilo a varios vecinos. Hace meses que vienen reclamando sin éxito la mejora en lo que a la colocación de farolas se refiere en la zona de la rotonda. Muchos de ellos aseguran que están cansados de enviar escritos al Ayuntamiento pidiendo una solución a un problema que a su juicio da una mala publicidad a la localidad y sería muy fácil de solucionar. Creen que en una zona tan transitada de Celoriu es incomprensible que no se mejore la iluminación que permita a los lugareños y visitantes pasear por el entorno de la playa cuando anochece. Dicen que en verano la única iluminación existente es la que dan los dos bares, los cuales cerrarán en próximas fechas y solo abrirán los fines de semana durante el invierno.

"Esto parece la boca del lobo", sostiene un viandante, quien asegura que hace tiempo que no pasa por este lugar de noche por miedo a caer por la falta de luz. "Da mala imagen", señala. En opinión de otra vecina la situación es sangrante y requeriría un intervención inmediata del Ayuntamiento para poner fin a este problema.

"Me estoy planteando irme de aquí. Vivo en un lugar donde solo pago impuestos sin recibir ningún servicio", lamenta. Sostiene que ha presentado por escrito y mediante registro varios escritos al Ayuntamiento sin éxito. "Me han dicho, por terceros, que es difícil poner un punto de luz aquí lo cual me parece increíble", dice.En la zona de la rotonda hay tres farolas "de diseño", según los vecinos, con una bombillas de reducida potencia "que no alumbran absolutamente nada". En la bajada a la iglesia desde este lugar, donde no hay casas, sí que se colocaron hace relativamente poco farolas. "¿Por qué no se pusieron también dos o tres donde la rotonda? Se acabaría el problema", añaden. Pedro Sotres regenta el bar El Cantábrico, uno de los dos locales que, según los vecinos, dan luz a la zona en verano. "Se necesita colocar más farolas y mejorar la intensidad de las existentes", dice. Señala también que es mucha la gente que evita pasear por la zona ante la falta de luz.