Hockey sobre patines para todos en Ponga

Las campeonas de Europa de hockey sobre patines, Julieta Fernández y Elena González Lolo, visitaron ayer el colegio de San Xuan de Beleño, en Ponga, para acercar el deporte femenino al medio rural. Las jóvenes destacaron la importancia de mostrar la labor que desarrollan en lugares donde los menores, a priori, no tienen tan fácil acceder a un pabellón. "Cada vez salen más chicas en los medios ganando títulos y jugando al máximo nivel. Queremos mostrarles que es divertido, que tengan un espejo donde mirarse", apuntó Lolo. En la misma línea se expresó Fernández, quien, no obstante, indicó que aún queda camino por recorrer en el terreno de la igualdad. "Nosotras hacemos mucho esfuerzo, ganamos las mismas cosas y no tenemos la misma difusión, aunque, por suerte, la cosa va mejorando", dijo. Como ejemplo puso la Copa Intercontinental de Clubes que se disputa en diciembre en Argentina y a la que no saben si podrán acudir por falta de financiación.

Las jugadoras del Telecable Hockey Club mostraron su equipación a los alumnos del centro pongueto, que quedaron encantados con la visita. Entre ellos a Martín Sánchez, Marta Calleja y Candela Herrero, de 6 años de edad, quienes señalaron que "las chicas juegan igual de bien que los chicos" y no descartaron iniciar una carrera futbolística. "Jugar a la pelota mola mucho, es una pena que en los partidos que echan por la tele sólo salgan hombres". La visita formaba parte del programa de las II Jornadas contra la violencia de género de Ponga.