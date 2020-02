El PSOE de Llanes denuncia un supuesto "pelotazo" urbanístico en el Plan General

El PSOE de Llanes cree que el Plan General de Ordenación (PGO) que se tramita en el concejo recoge un posible "pelotazo" urbanístico o, al menos, "un trato de favor hacia una persona vinculada al partido del alcalde, VecinosxLlanes". Según denunció ayer el portavoz, José Manuel Herrero, "se ha detectado un cambio muy sustancial en la calificación de siete parcelas en la zona de Los Malatos (La Galguera), que habrían pasado de ser no edificables en el Documento de Prioridades del PGO a edificables en el Documento de Aprobación Inicial (DAI)".

Entre los dos actos administrativos, subrayó el socialista, "se produjo un cambio de titularidad de la finca, siendo adquirida por un candidato de VecinosxLlanes, con vínculos familiares con otro candidato de la misma lista, titular este último de una empresa de servicios, a la que el cuatripartito adjudicó una oficina en el Centro de Empresas" que, a mayores, destaca, "tuvo en su momento vínculos profesionales con una familiar del Alcalde". Unos "líos de parantescos que me recuerdan a la 'cosa nostra'", ironizó el edil, en referencia a la comparativa que en su momento el Alcalde de Llanes hizo con el PSOE y la mafia siciliana.

Herrero indica que la recalificación de los terrenos ha sido beneficiosa para alguien, puesto que, "siendo no edificables, estas parcelas habrán sido compradas por 60.000 u 80.000 euros, y ahora se habrán revalorizado hasta llegar a los 500.000". Esto, apuntó, "a un grupo como el nuestro, que ha sido acusado de todo, de beneficiar a los constructores, por ejemplo, le resulta sospechoso".

José Manuel Herrero recordó que la de Los Malatos, igual que otras 80 parcelaciones, eran edificables en el anterior PGO que desarrollaba el PSOE de Llanes y que fue tumbado con posterioridad. El actual documento, el que comenzó a tramitar el actual gobierno (VecinosxLlanes, PP, Foro y no adscritos), no recogía ninguna de aquellas parcelaciones. Hasta que rescataron una, la de La Galguera. Por eso el concejal quiso aclarar que su intención no es descalificar las siete parcelas de Los Malatos, sino recuperar las otras 80 para así devolver a sus propietarios "los derechos adquiridos" por unos terrenos en los que, en algunos casos, ya había proyectos previstos, y por los que sus dueños pagaron los respectivos impuestos acordes a la calificación de sus propiedades.

El PSOE no descarta acudir a la justicia para reclamarlo porque quiere "el reconocimiento de las parcelaciones realizadas anteriormente y su incorporación en en el nuevo plan". Lo contrario, indica, "significaría aplicar distinto criterio a situaciones iguales o similares, con lo que ello podría suponer para la seguridad jurídica del plan". Herrero pidió explicaciones al Alcalde a través de una pregunta plenaria, y también al resto de partidos del gobierno municipal.