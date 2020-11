La Policía Local de Llanes ha denunciado al dueño de un establecimiento de ocio nocturno y, al menos, a veinte clientes que permanecieron en la vía pública sin mascarilla y consumiendo bebidas alcohólicas. Los policías investigan además, para “en su caso denunciar”, a todos los que estaban en el interior del bar de copas el pasado fin de semana.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del sábado. Según los efecitivos policiales, tanto la gerencia del local como todos los que estaban dentro de él incumplían, entre otras, “las obligaciones impuestas por la Consejería de Salud de medidas de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 referidas al aforo del local, el uso de las mascarillas, el mantenimiento de la distancia interpersonal entre clientes, el consumo en la barra y la presencia de menores”.

El dueño del local, por su parte, asegura que él cerró “36 minutos antes de la hora habitual de cierre precisamente porque la gente no quería ponerse la mascarilla, y estaban todos de pie”. Según defiende, en su local “está todo delimitado con mesas, no se utiliza la barra y en las pantallas está anunciado el uso obligatorio de las mascarillas. Por eso cuando vi que estaban así encendí las luces, apagué la música y cerré la puerta”, garantiza. Su trabajo, dice, ha consistido parte de este tiempo en “pelear con los clientes y luchar con la gente para que se cumplan las normas” aunque esto, lamenta, no siempre ha sido posible.

La policía, igual que muchos vecinos, tuvieron conocimiento de lo que sucedió dentro del local por dos vídeos que los propios clientes colgaron en redes sociales. En ellos se ve a los asistentes de pie, bailando, sin utilizar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad.

El Ayuntamiento de Llanes, por medio de la Policía Local, ha anunciado que “velará por el estricto cumplimiento de todas las medidas y normas decretadas por las autoridades sanitarias para impedir la propagación del coronavirus” y, de hecho, ya ha remitido las denuncias al Gobierno regional “para que apliquen las sanciones que correspondan en cada caso, en función de las normativas especiales decretadas por el coronavirus”.