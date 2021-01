Llanes no da marcha atrás y mantendrá el actual plan para eliminar los pasos a nivel

El expediente que ya se tramita en el Ayuntamiento llanisco, aunque “aún no hay fecha concreta”, se tratará y, previsiblemente, se aprobará con la mayoría del Gobierno cuatripartito en el próximo pleno, ha avanzado el alcalde, Enrique Riestra.

Con la votación favorable se dará luz verde a que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cierre tres pasos que atraviesan las localidades, levante dos puentes para vehículos en la zona afectada, abra un camino paralelo a la vía y construya tres áreas peatonales subterráneas en el trazado objeto de la actuación. Un plan que, a juicio de los vecinos que ahora piden reiniciar el procedimiento, causará un impacto desmedido en los pueblos.

Y seguramente no sean los primeros vecinos en protestar porque, según ha anunciado el regidor, durante “este mismo año” se presentará a los llaniscos “un proyecto integral de supresión y mejora” que prevé medidas a aplicar en todos los pasos a nivel que atraviesan el concejo. “Tenemos que dejar de ser el municipio con más cruces ferroviarios de España, porque la seguridad colectiva es lo que debe de primar”, ha dicho. Por el momento “el Adif está trabajando en este sentido y pronto podremos presentar la iniciativa, que es una deuda histórica que este concejo tiene con la seguridad”, avanzó el primer edil. Dentro de esa actuación global se encuentran Quintana, Piedra, La Galguera y Soberrón, cuya actuación para suprimir los pasos ferroviarios ya está a exposición pública pendiente de recibir alegaciones por parte de los afectados.

Así las cosas, el Gobierno llanisco no cede y descarta reiniciar la tramitación. La decisión de continuar hacia delante “ha sido de la Alcaldía”, asume Riestra. “Somos conscientes de que, además de la seguridad, han de primar factores como el menor impacto posible al medio, tanto visual como urbanístico, y el mayor consenso de los vecinos”, abunda el regidor. Por eso, “el proyecto de Adif fue presentado en concejo público y una mayoría de los vecinos lo votaron para sacarlo adelante”, afirma. “No hay que recordar los accidentes que ha habido y el peligro potencial que suponen los pasos, su supresión es una necesidad”, aclaró.

El Adif “lleva tres años trabajando con estos pasos a nivel, mandó a sus ingenieros a presentar sus propuestas a los vecinos en una reunión que se produjo en el Centro Cívico de Posada, allí se expusieron demandas e inquietudes a todo el que quiso, y se intentaron plasmar todas las demandas posibles que fueran acordes con la idea de supresión planteada, no se pueden hacer ya más modificaciones”, recuerda el alcalde. “Estoy seguro que cualquier actuación que se ejecute tendrá una parte de detractores, sabemos que hay derechos individuales y nos hacemos cargo de la reclamación, lo asumimos, pero también me debo a la responsabilidad de hacer primar la seguridad y las críticas que pueden derivarse de seguir con esta decisión adelante sé que se sacará partido de ellas, pero tengo que tomar esta decisión”, reconoce el Alcalde.

Enrique Riestra no da por válidas todas las justificaciones de los propietarios afectados que pedían reiniciar el caso. Ellos afean al Gobierno local no haber sido claros en la tramitación de la exposición vecinal, no haberles dado voto en los concejos públicos y no conocer el proyecto definitivo de ejecución. “Una mayoría aprobó el documento que sí fue presentado en concejo público, lo tuvieron los alcaldes pedáneos para mostrarlo y fue explicado a los vecinos de Piedra y Quintana en repetidas ocasiones”, matiza el regidor llanisco.