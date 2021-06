El goteo de bajas en Foro de Ciudadanos de Cangas de Onís parece que podría llevarse por delante a esa formación en este concejo del Oriente de Asturias. Uno de los primeros militantes en cursar la solicitud de baja en el partido que fundara Francisco Álvarez Cascos ha sido el actual portavoz municipal y único edil forista en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Pedro García Rama, quien, casi con toda probabilidad, no renunciará a su acta de concejal para lo que resta de la presente legislatura por lo que, si no hay cambios de última hora, se pasara al grupo de no adscritos.

Entre los argumentos expuestos a Carmen Moriyón y Adrián Pumares para darse de baja en Foro, el edil Pedro García Rama apunta a las "purgas políticas y linchamientos personales" para eliminar a quienes defienden "las ideas, los valores y los programas del partido" nacido en marzo de 2011. Otro de los puntos viene a ser la "traición inaceptable a Asturias y al programa electoral", en referencia a los comicios de 2019, convirtiendo "el partido en una muleta del PSOE, a cambio de prebendas particulares o locales".

En las últimas elecciones municipales de 2019 la formación política Foro de Cangas de Onís obtuvo una única acta de concejal en el Consistorio, merced a los 253 sufragios recibidos (7,36 por ciento); en tanto, Unidas Podemos sacó otro concejal (José Carbonell, que renunciaría antes de la toma de posesión), con 273 votos. El PP de José Manuel González Castro obtuvo la confianza de 2.056 vecinos (59,82 por ciento de los votos depositados en las urnas), con ocho concejales y mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE sacó tres ediles (812 votos).