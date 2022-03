Ei ciclista fallecido en Llanes, un conocido taxista de Oviedo de 58 años, "debió resbalar por la lluvia” antes de caer siete metros al río

Una fatal resbalón en la carretera costó la vida a primera hora de este miércoles a un conocido taxista de Oviedo, Victorino Gayo Berdasco, de 58 años, que había salido a rodar unos kilómetros a bordo de su bicicleta. El mortal accidente se produjo en la carretera que une Panes con Puertas de Vidiago (AS-343), en las inmediaciones de la localidad de La Borbolla, a la altura del único puente que hay en esa vía sobre el río Cabra.

Fue Isidro Pujol, un camionero de la empresa Maderas Camacho de Noriega (Ribadedeva), quien encontró al infortunado ciclista, poco antes de las tres y media de la tarde. “Había estado haciendo los últimos pedidos y volvía a casa a comer cuando me encontré la bicicleta en medio de la carretera. Paré el camión y busqué al ciclista. Al asomarme al río ya vi que había caído al río, unos siete metros”, explicó el conductor. Pujol no tiene dudas de cómo se produjo el accidente. “Debió sufrir un resbalón en la carretera. En ese momento estaba lloviendo y es una curva muy cerrada”, especuló. Pero la víctima también tuvo mala suerte en la caída. “Cayó en un mal sitio, contra unas piedras. Debió fracturarse la cabeza o romperse el cuello”, explicó este chófer catalán.

“Ya no tenía pulso”

De inmediato avisó al 112 Asturias para pedir ayuda. “La chica del 112 me fue explicando cómo tenía que hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los servicios d emergencias, pero me di cuenta de que ya no tenía pulso. Me puse muy nervioso”, admitió. Pujol aseguró que había visto muchos accidentes en su vida profesional, aunque este era el primero en que tenía que tratar de salvar la vida a una víctima.

Poco después llegaron un patrulla de la Guardia Civil de Tráfico con base en Ribadesella y una UVI Móvil, cuyo personal solo pudo comprobar que el hombre había fallecido. Tras el levantamiento del cadáver, el personal de la Funeraria Santa Teresa de Posada de Llanes trasladó el cadáver al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, en Oviedo, donde se practicará la autopsia este jueves por la mañana.

La noticia del fallecimiento de Victorino Gayo Berdasco ha causado una gran conmoción en el mundo del taxi en Oviedo. Aunque natural del concejo de Tineo, llevaba más de treinta años dedicándose al taxi en la capital, según indicó el presidente de la cooperativa Radio Taxi Oviedo Principado, José Antonio Suárez. El fallecido y su familia tuvieron una conocida sidrería en la calle Fuertes Acevedo. Residente en Olivares, el fallecido deja un hijo también vinculado al taxi en Oviedo, quien sufrió un grave accidente de motocicleta hace unos años, del que aún no se ha recuperado completamente.

Por el momento, se desconoce cuándo será las exequias y en qué tanatorio se velará al fallecido, muy conocido en Oviedo.