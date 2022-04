La prohibición expresa que recoge el Plan Rector de Uso y Gestion (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa acerca de la construcción del tren cremallera a los Lagos sigue generando reacciones. El presidente de Otea (Hostelería y Turismo de Asturias), José Luis Álvarez Almeida, reclamó ayer estudios “serios y rigurosos” sobre el desarrollo turístico en el parque nacional y especialmente en la zona de Covadonga y los Lagos. El colectivo empresarial no se explica que se cierre cualquier puerta a este proyecto sin haber realizado un estudio específico sobre el asunto y pidió políticas “acordes a la situación actual” si lo que se persigue es una Asturias “sostenible y verde”.

Según Álvarez, la prohibición sin dar soluciones deja en el aire la fórmula del acceso de los millones de turistas que visitan los Lagos. “Si se habla de sostenibilidad, de ser menos contaminantes o quitar el diésel no entiendo como el PRUG recoge que no se pueda poner el tren cremallera sin haber hecho un estudio serio y riguroso”, dijo. Y se preguntó si esto va a significar también que se vaya a prohibir en unos años que los turistas accedan en autobuses como en la actualidad “porque los que tenemos ahora mismo son diésel”, afirmó. Álvarez Almeida recordó que en otras partes del mundo existen espacios protegidos que albergan infraestructuras con otro tipo de energías como la eléctrica o la eólica, mientras el PRUG ya prohíbe el tren cremallera.

Urgió asimismo a las administraciones competentes a realizar estudios que desde el punto de vista turístico den soluciones al acceso de los turistas a los Lagos. “A esos dos millones de turistas que suben a ver los Lagos de Covadonga, ¿qué les vamos a decir, que dentro de dos años ya no pueden subir? Si queremos tener un desarrollo turístico de la región tiene que haber estudios específicos que permitan la actividad turística”, dijo.

Aseguró que si solo se quiere conservar habría que cerrar Asturias al turismo, cuando es “un pilar fundamental” para el desarrollo económico de la región.

“Si no viene nadie la conservamos, pero creo que no es este el objetivo del desarrollo de una comunidad. Debe haber un plan para el desarrollo turístico y sostenible de los próximos 25 años de Covadonga y los Lagos”, afirmó Álvarez Almeida. Distinguió entre la protección del parque nacional y qué hacer con los dos millones de turistas que visitan la zona. “¿Qué servicio les vamos a dar? ¿Dónde les queremos llevar? ¿El tren cremallera no se puede montar y significa que lo que hay ahora sí?”, se preguntó. Avanzó además que en la reunión que mantendrá la Federación de Empresarios hoy en Covadonga pedirán que se estudie este asunto.