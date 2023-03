Asistir al cole, una tarea cotidiana que la nieve complica en Sotres (Cabrales)

Con nieve o hielo en la carretera, llegar a la escuela de Arenas de Cabrales desde Sotres se convierte en una odisea. Si no pasa la quitanieves a primera hora, el transporte escolar que hace la ruta Sotres-Tielve-Camarmeña, no puede acceder al centro sin correr riesgos y los padres se ven obligados a conducir a los niños hasta un punto de la vía donde no haya peligro en el descenso y hasta donde pueda llegar el minibús que realiza el recorrido.

Kaelia Cotera, vecina de la localidad, harta de una situación que se repite con "demasiada frecuencia", reclama estos días al Principado una regularidad en el paso de la quitanieves y en un horario que permita que su hijo pueda cumplir con la "obligación" de acudir al colegio desde Sotres. Según explicó, la pala pasa en torno a las diez de la mañana, cuando el transporte tiene que salir de Sotres a las ocho menos diez. La ruta recorre una carretera de alta montaña y la localidad está a más de mil metros de altitud. "Tenemos que bajarle hasta las primeras curvas, que son las más complicadas. Casi todo el invierno hemos tenido que llevarle hasta Tielve e ir a buscarle allí e incluso llevarle a Arenas", comenta Cotera, que reclama "más empatía con el transporte escolar y con los niños que tienen que ir al colegio lejos de sus casas".

A la situación de la vía, que también afecta a los otros pueblos aunque menos días en el invierno al estar situados a una altura más baja, hay que añadir las fuertes pendientes y las curvas que se suceden a la salida de Sotres y durante todo el trazado de la carretera de alta montaña. "No hay más que una capa fina, pero el transporte es un minibús, no un taxi , ni un cuatro por cuatro y resulta peligroso. Se nos va a nosotros el coche, imagínate un minibús. Siendo un momento en que no está la carretera cortada y habiendo una pala no creo que cueste tanto que los niños puedan llegar al colegio", reclama la madre.

La vecina de Sotres asegura que no se trata de algo puntual "como nos dijeron desde el Principado" , sino que sucede año tras año. Ahora es solo su hijo y antes el niño que le precedió, pero pronto entrarán en edad escolar otros y se verán también afectados, explicó la mujer.

Los padres son conscientes de que con una gran nevada el niño no puede ir al colegio y las palas atienden mucho territorio, pero cuando hay una capa no muy gruesa como estos días, están convencidos de que el problema se podría solucionar. "Si sube el transporte corre el riesgo de estrellarse en las primeras curvas, pero eso parece que no es un problema que preocupe al Gobierno de Asturias. Eso no es básico, sino vender el mundo rural como maravilloso". A su juicio, "se pretende vender el mundo rural, que venga gente; vendemos que habrá internet, fibra y demás y está muy bien, pero la realidad es esta: los niños no pueden ir a la escuela en el invierno, algo que es obligatorio y básico", dijo.

Cotera recuerda que hace unos años la quitanieves iba abriendo la carretera delante del transporte. "El Principado la mandaba y pasaba por la mañana y cuando volvían del colegio". La mujer aclaró que no es su intención atacar a los trabajadores de la quitanieves "puesto que entiendo que es lo que les mandan".

La situación se puede extender a personas que tienen que acudir a una cita médica temprana o cualquier otra gestión que esté fijada antes de que pase la pala.