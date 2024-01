El Ayuntamiento de Parres concederá la Medalla de Oro del concejo Pedro Vázquez Llenín, destacado piragüista local que, el pasado verano, se proclamó campeón del mundo en la categoría K2-1.000 metros en Duisburgo (Alemania). La decisión fue ratificada este jueves durante la sesión plenaria con una propuesta aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Corporación.

Con 27 años, Vázquez se ha convertido en un ejemplo de deportista comprometido y exitoso . En su haber cuenta con dos medallas ganadas en el Campeonato Mundial de Piragüismo, plata en 2019 y oro en 2023, y un segundo puesto en el Europeo de 2022: «Es merecedor de esta distinción no solo por los éxitos cosechados a nivel nacional e internacional, sino también por los valores que presenta. Es y puede seguir siendo un referente para los jóvenes parragueses», expresó la edil de Deportes, Cecilia García Llamedo.

El primer pleno del año en Parres abordó, además, el inicio del procedimiento de investigación de dos caminos del concejo. Se trata de expedientes pendientes desde 2021, cuyo objetivo es recuperar su posible titularidad municipal en el Registro de la Propiedad.

La recuperación íntegra del primero de los caminos, ubicado en Les Piqueres, en la parroquia de San Miguel de Cofiño, contó con el respaldo de todos los concejales. Sin embargo, hubo discrepancias con el segundo camino, localizado en El Jondrigu, en la parroquia de San Juan de Parres, en Bada. La concejala de Ciudadanos, Emilia de la Maza, señaló que la finca de un particular habría podido usurpar parte del terreno municipal y acusó al equipo de gobierno de querer una investigación «sesgada»: «La concejala de Urbanismo propone que se investiguen 13,58 metros cuadrados de los 127,21 metros que compone esa parcela cerrada que ser ha sacado de la chistera un señor», expuso De la Maza, quien propuso incoar un expediente sobre esa parcela. La apoyaron los grupos de la oposición.

El portavoz del Gobierno municipal, Víctor Rodríguez, respondió a las acusaciones con la firme defensa de que la superficie fue determinada sobre la base de los «criterios de los técnicos municipales» marcados por el inicio del procedimiento de recuperación del camino. Con todo, la información de ambos caminos saldrá a exposición pública.

Otros asuntos que no alcanzaron consenso fueron la ampliación del plan de movilidad sostenible de Arriondas a la zona rural, puesto que su diseño solo es aplicable a los núcleos urbanos, y el otorgamiento de medallas a empleados municipales por su trayectoria en el desempeño de sus funciones. A pesar de que el reglamento contempla la posibilidad de conceder estos honores a quienes cumplan 25 y 50 años de servicio, no existe obligación explícita. Los cinco grupos coincidieron en la idea de reconocer los méritos, pero no en el carácter retroactivo de la medida, como proponía la oposición.