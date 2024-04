"No hay dinero para más": El Principado rechaza un solar cedido por Ribadesella para viviendas sociales

"No hay dinero para más". Es la explicación que ha dado la Dirección General de Vivienda al Ayuntamiento de Ribadesella al rechazar el solar de la calle de La Estación que el organismo local había acordado ceder para construir viviendas sociales en alquiler para jóvenes en un pleno municipal celebrado el 31 de julio de 2023. Ese "para más" quiere decir que el departamento que dirige Fermín Bravo solo tiene este año consignación presupuestaria suficiente para impulsar las viviendas comprometidas con anterioridad; esto es, las que había anunciado y no construyó el Gobierno autonómico anterior, entre ellas las licitadas en otros dos concejos del Oriente, Colunga y Onís.

La decisión del Principado ha supuesto un jarro de agua fría para el equipo de gobierno riosellano, que preside Paulo García, por "la enorme demanda de vivienda de alquiler" que existe en el concejo, ya que "todo se dedica al uso turístico", e incluso hay "realquileres", según manifestó ayer. En todo caso, el Ejecutivo local no ceja en su empeño y así, durante la entrevista que el regidor mantuvo con el consejero de consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, el pasado día 9, se lanzó otra propuesta. Dado que el Principado prefiere edificios en desuso a parcelas, Paulo García propuso a Ovidio Zapico dedicar a viviendas en alquiler las antiguas escuelas de la localidad de Xuncu. También ofreció la parcela del antiguo autocine. El Consejero, pese a los aprietos presupuestarios, se comprometió a analizar y valorar la propuesta.

La negativa de Vivienda se hizo pública en el transcurso del último pleno municipal, tras una pregunta del único concejal de Pueblu, Ricardo Cangas. Este aseguró que el Alcalde conocía la negativa de Vivienda a asumir el solar desde el 18 de marzo pasado. Según Cangas, aunque la "gestión burocrática se hizo correctamente", no ocurrió lo mismo con lo que denomina "gestión política", al no haberse entrevistado el Alcalde con el Consejero hasta hace unas semanas, cuando a su juicio debería haber estado "día sí, día también insistiendo en la necesidad de la construcción de esas viviendas y perseverar para que se aceptara y rubricara esa cesión". Y añadió: "No es posible afirmar que si la gestión política se hubiera realizado como es debido se hubiera logrado la construcción de esas viviendas, pero lo que no se puede permitir es que no se logre sin haber hecho lo posible y lo imposible para conseguirlo, que es lo que por desgracia ocurrió".

La versión del equipo de gobierno es radicalmente diferente y la ha avalado con una relación de fechas que muestran algunas de las gestiones realizadas desde julio del año pasado. Se envió la documentación el 8 de agosto de 2023 y un certificado el 19 de octubre, pero los intentos de contacto del Alcalde con la Consejería resultaron infructuosos porque el director general de Vivienda no tomó posesión hasta diciembre. El equipo de gobierno tuvo que remitir de nuevo todos los justificantes por correo electrónico en enero, y de nuevo el 14 de marzo (la Consejería pide entonces disculpas por el retraso). Cuatro días más tarde, el 18 de marzo, Vivienda comunica su negativa a asumir el solar y el Alcalde solicita entrevistarse con el Consejero.

El solar municipal cuya cesión se ha rechazado está en la carretera de la estación, frente a la residencia geriátrica San José de la Montaña. El Ayuntamiento la recibió como compensación por el convenio urbanístico de La Mantequería, aprobado en 2008. La cesión al Principado se aprobó de forma inicial a finales de la anterior legislatura y de forma definitiva en julio de 2023, ya con la actual Corporación.