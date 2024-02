El gobierno de Llanes cerró 2023 con 2,2 millones de superávit y 5,2 de remanente: "Hay una gestión responsable del dinero público"

El Ayuntamiento de Llanes presentó ayer la liquidación presupuestaria del pasado ejercicio económico de 2023, destacando, entre otras cosas, una inversión significativa de casi 8 millones de euros durante la legislatura anterior y un remanente de 5,2 millones de euros para el presente año, según las cuentas presentadas por el equipo de Gobierno, que integran Vecinos por Llanes y el PP. Unos datos que han sido calificados como "muy positivos" por el alcalde, Enrique Riestra, quien ha subrayado la "solidez económica" del Consistorio y el "saneamiento de las cuentas municipales".

El resultado presupuestario inicial para 2023 ha sido de 2.206.523 euros, una cifra que supone una posición de superávit para Llanes: "La economía de los llaniscos no sólo está en buenas manos sino que, además, hay una forma de gestión responsable del dinero público", señaló el máximo dirigente local, quien recordó que antes de asumir la Alcaldía, en 2015, Llanes no había registrado un remanente positivo.

Con todo, el remanente líquido de tesorería se queda en 5.204.534 euros. Parte de esa cantidad ya está asignada a obras en proceso de licitación o adjudicadas, pero aún quedan disponibles alrededor de 3,7 millones de euros para futuros proyectos.

Por otro lado, el ahorro neto para las arcas municipales es de 1.210.822 euros y el nivel de endeudamiento se sitúa en el 4,58 por ciento, por lo que presenta "un nivel de deuda adecuado a los límites establecidos por la normativa vigente", según los mandatarios municipales.

El concejal de Hacienda, Xuan Valladares, se mostró contento con los resultados obtenidos: "Es un orgullo estar en un equipo de gobierno que trabaja honradamente con vistas en el bien común". "Es una satisfacción porque con este remanente se podrá dar salida a muchas obras pendientes", añadió el vicealcalde y responsable del área de Obras, Tomás Antuña. Sobre la mesa, proyectos relacionados con el futuro del Cinemar, de la piscifactoría de Nueva o de la plaza del ganado de Posada, así como un compromiso en firme para seguir mejorando las infraestructuras y servicios de la zona rural.

El Grupo Municipal Socialista, mientras tanto, fue muy crítico: no comparte el entusiasmo de Vecinos por Llanes y PP, y argumenta que el remanente de tesorería (dinero disponible) no utilizado representa un recorte en los servicios públicos: "La economía municipal no es la cartilla de Riestra. Que queden recursos sin utilizar en el banco significa que está recortando de los servicios públicos. Y encima presumen de ello, la ignorancia es muy atrevida", critica el único grupo de la oposición municipal.

Los socialistas denuncian, además, que este año habrá un aumento en la deuda municipal, que según sus cuentas ascenderá a 9 millones de euros, 3 más que en 2015, cuando perdieron el poder: "El problema no es tanto la deuda que se está contrayendo, sino la incompetencia y mala gestión del Alcalde y su muleta popular. Ni en equipamientos municipales importantes ni en mejoras evidentes de los servicios municipales se está reflejando este aumento del endeudamiento", señalan fuentes del partido.