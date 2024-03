Blanca Romero, "feliz" de recibir un premio en Asturias: "Es mi cuna y donde me crie"

"No soy muy amiga de salir de casa, pero hoy (por ayer) tenía que venir. Estoy feliz por recibir un premio en Asturias, que es mi cuna y donde me crie". La actriz y modelo asturiana Blanca Romero fue ayer la protagonista principal de la undécima edición de la Feria de los oricios, una de las citas ineludibles del año en la comarca oriental, que se celebra cada año en la localidad de Güerres (Huerres en castellano), en el concejo de Colunga. "Hay que vivir el presente como si se fuera una a morir mañana. Además, ya está una en edad de recibir recoger premios y de que la mimen", señaló la gijonesa, que recibió el "Oricio de honor", obra del escultor asturiano Kiko Urrusti, de manos del chef Nacho Manzano, el asturiano con más estrellas Michelin.

Blanca Romero, que habló con LA NUEVA ESPAÑA antes del homenaje, aseguró que como artista tiene "la conciencia muy tranquila. Lo he dado todo en mi profesión, no me queda nada en el tintero para dar", resaltó, para añadir a continuación: "Puedo dar gracias a Dios de que soy querida por el público, lo siento supercercano. Siento que me adora y me quiere", concluyó.

La entrega del "Oricio de Honor" abrió paso a la degustación, que además de una docena de oricios (había crudos y cocidos) y sidra con denominación de origen protegida (a 27 euros), incluyó otros platos, como croquetas de oricios; tortilla de oricios; tortos, huevos y picadillo; boroña, queso, postres... Tras el cierre de la cocina, a las 15.30 horas, hubo "tardeo", con un Dj.

Asistentes al Festival de los oricios de Güerres (Colunga). / Cedida a LNE

La ruta prevista para las 16.00 horas "Mar y montaña del oriciu de Huerres", organizada por el centro de interpretación de la sierra del Sueve, tuvo que ser aplazada debido al mal tiempo. Había veinte personas apuntadas. Se realizará la semana que viene.

El recorrido permite observar varias construcciones típicas asturianas junto al "Bebederu de Güerres"; el "Saltu de la Muyer", lugar perfecto para explicar la pesca del oricio, la formación geológica del acantilado y datos sobre la Fosa Carrandi y los calamares gigantes. También se visitará la ruta de "Los Misterios del Mar" para abordar la relación minera entre el mar y el Sueve y los principales aspectos florales, faunísticos y sociales de la sierra, declarada Paisaje Protegido por el Gobierno del Principado.

El chef Carlos Ramos Fernández impartió una "Master Class Gastronómica". Premiado en concursos regionales y nacionales con su "Fabada sonora" y otros platos, ha sido cocinero embajadas de España viajando en diferentes países del mundo. La cocina se abrió de nuevo a las 20.00 horas y al cierre de esta edición comenzaba una verbena, con el grupo "Costa Norte" y un Dj.

Hoy continúa la fiesta. El recinto gastronómico abrirá de nuevo al mediodía y habrá una concentración de Vespas. La clausura de la celebración está prevista para las 16.00 horas.