La asturiana Arantxa del Sol pide ayuda para seguir en Supervivientes: así se vota para salvarla (gratis)

"La lucha apenas acaba de empezar y tengo aquí muchos compañeros a los que conocer y de los que aprender. Llevamos escasamente cinco días, me gustaría continuar aprendiendo y luchando para estar aquí en Supervivientes". La asturiana y canguesa Arantxa del Sol ha pedido así ayuda a sus seguidores para que voten por su salvación, ya que está nominada para abandonar el reality más extremo de Telecinco, que se desarrolla desde hace unos días en Honduras.

La actriz, modelo y presentadora tiene un buen número de seguidores que están dejando mensajes de apoyo y de ánimo en las redes sociales. "La concursante más elegante y educada que ha pasado por el concurso", señala una fan.

"Ya tiene mi voto. Me gusta mucho que decida no dejarse llevar por los demás y como dijo: ‘Está guerra no es mía’", escribe otra seguidora. "Ole tu personalidad de no dejarte influir por Carmen y Kike para ponerte en contra de Ángel", añade otra televidente.

Pero, ¿cómo se puede votar para salvar a Arantxa del Sol? Esta nueva edición de Supervivientes viene cargada de novedades, entre ellas una muy importante que será crucial en la expulsión de cada semana. Por primera vez en la historia del programa, las votaciones para salvar a los concursantes nominados se hacen de forma exclusiva, y gratis, a través de la aplicación móvil de mitele.

Es muy sencillo. Solo hay que seguir estos pasos:

1. Abrir la App de mitele o descargarla gratis en Android (Google Play) o en iOS (Apple Store) desde sus respectivas tiendas.

2. Hacer click en el icono ON que aparece a la derecha.

3. Entrar en la zona ‘Salva a tu favorito’.

4. Iniciar sesión con la cuenta de mitele (o registrarse antes).

5. Marcar al nominado que se quiere salvar.

Y ya está. Quedará marcada la opción elegida. Solo está permitida una votación por usuario.

Los 17 primeros concursantes de Supervivientes 2024 (ahora son 19). / Telecinco

Arantxa del Sol fue la primera concursante anunciada por Telecinco. Aunque nacida en Madrid, sus raíces familiares están en Cangas de Onís y es asturiana militante. Siempre ha estado muy vinculada a la primera capital el reino de Asturias, y que no pierde ocasión de acercarse a la patria chica, a Covadonga, a los Lagos, al Descenso del Sella (Les Piragües), a las fiestas del Pastor y de San Antoniu…

"Sé que a muchos os sorprenderá verme aquí, y a mí también, la verdad", comentó la primera "superviviente" al anunciar su participación en el reality. Llevaba unos años alejada de la televisión.

Casada desde hace 23 años con el torero Juan Serrano, más conocido como "Finito de Córdoba", con quien tiene dos hijos –Lucía y Juan–, la presentadora recibió un reconocimiento público en Cangas de Onís en 2013. Entonces dejo claros sus sentimientos: "Aquí tengo mis mejores recuerdos de la infancia. Me siento asturiana y canguesa".

La asturiana, que tiene en el plató el apoyo de su marido, tuvo mala suerte en la primera prueba del concurso: una rotura de fibras en el glúteo la impidió rendir como hubiera querido. También le tocó ir a la playa más dura y, encima, fue nominada por sus compañeros.