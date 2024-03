"La fotografía es ante todo mi pasión, y tengo la suerte de poder vivir de ella"

El Memorial "María Luisa" es, desde hace años, uno de los grandes concursos mundiales de la fotografía de montaña, naturaleza y aventura. Convocado desde hace más de tres décadas –en concreto va por su XXXIV edición– desde Piloña, este año el jurado tuvo que valorar más de 19.000 imágenes presentadas por 1.595 fotógrafos de 78 países. De ellos, 992 fotógrafos concursaban por primera vez y uno de ellos se llevó el gran premio. La fotografía "The Dune" y su autor, el francés JB Liautard, serán los más aplaudidos el próximo mes de mayo cuando se celebre la entrega de los premios en una gala en el Teatro Filarmónica. Será el día 18.

–¿Cómo se enteró del certamen "María Luisa" y por qué le interesó participar?

–Algunos amigos fotógrafos han participado en este concurso en los últimos años, pero yo nunca antes lo había hecho. ¡Es mi primera participación! El nivel de la competición me parece excepcional, independientemente de la categoría. Las imágenes seleccionadas son muy creativas y probablemente sean algunas de las mejores del mundo. De hecho, estoy seguro de que el nivel seguirá aumentando de año en año.

–¿Desde cuándo se dedica a la fotografía?

–Obtuve mi primera cámara cuando cumplí 18 años. De eso hace diez, y se convirtió en mi trabajo en 2016, dos años después. La fotografía es ante todo una pasión, pero tengo la suerte de poder vivir de ella y de haberla convertido en mi trabajo de tiempo completo.

–¿Lo suyo es la fotografía de aventuras o particularmente el ciclismo?

–Me encanta todo lo relacionado con fotografía, ya sean retratos, paisaje, vida salvaje, aventura, estudio etc... Mi trabajo actualmente se refiere principalmente a la fotografía de bicicletas de montaña, pero quiero hacer cada vez más cosas diferentes en el futuro.

La fotografía ganadora absoluta del XXXIV Memorial «María Luisa»: «The Dune». / J. B. Liautard

–¿Qué puede contar de la foto ganadora? ¿Qué le hizo decir que "era la foto del viaje"?

–Esta foto no fue fácil de tomar. Llevábamos una semana filmando por Cuzco con Kilian Bron (un reconocido rider internacional) con todo el equipo de video, para un futuro documental que ya se ha publicado y que se titula "Fuego". El resto del equipo se había ido a esta duna –la más alta del mundo– sin mí al inicio del viaje. Y yo me había quedado con la espinita ya que parecía que no iba a haber ninguna posibilidad de regresar. Pero insistí muchísimo a Kilian para que me acompañara al final del viaje nuevamente a la duna, en el valle de Nazca. Después de recorrer 12 horas en coche por carreteras de montaña llegamos y sólo teníamos una tarde para crear esta imagen. Ambos subimos a la cima, a última hora de la tarde, y tuvimos suerte porque salió el sol. Solo tuve una oportunidad de tomar la foto con mi dron para no dejar otras marcas de neumáticos en la arena. El viento había dado forma a la duna con un patrón perfecto, el mismo que podemos ver en una escala mucho más pequeña. Era tan perfecto que casi parecía falso. Una vez que decidí en qué línea quería que montara Kilian, llegó el momento y tuvimos la suerte de que hizo un ligero giro en el instante perfecto para levantar un poco de arena.

–Creo que físicamente no le resultó fácil subir a la duna porque estaba lesionado....

–Me parece que la duna tenía unos 400 metros de altura, más o menos, lo que no es mucho en circunstancias normales. Pero había que subir por la arena y en ese momento tenía una lesión que me impedía doblar correctamente la rodilla. La subida fue un poco difícil, no recuerdo exactamente cuánto tiempo invertimos. Creo que podría haber volado el dron desde la base de la duna, pero quería ver el área desde arriba para comunicarme mejor con Kilian, así que subí a la cima para volar el dron y tomar la foto. A la mañana siguiente volvimos a subir por la noche para ver el amanecer.

–¿Siempre ha hecho fotos con dron?

–No, es bastante reciente, desde 2020 más o menos. Ya cargo con mucho material durante nuestras aventuras, y llevar un dron grande capaz de tomar buenas fotografías me resultaba imposible. Pero la evolución de la tecnología me ha permitido adquirir un pequeño dron lo suficientemente eficiente para darle un uso profesional.

CERRO TORRE - Ramiro Torrents (Argentina) - Ganador Paisaje de Montaña / Ramiro Torrents (Argentina)

–¿Qué cree que está aportando al mundo de la fotografía?

–No sé si me corresponde a mí responder esta pregunta. Las personas que me hablan de mi trabajo suelen referirse a que hago un uso particular de la luz y ofrezco un enfoque diferente/onírico de la fotografía deportiva. Por supuesto que no soy el único en recurrir a ese enfoque pero creo que eso es lo que caracteriza mi trabajo.

–Si pudiera elegir, ¿cuál sería el mejor lugar donde ha tomado una fotografía?

–Es una pregunta complicada porque he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, pero creo que el desierto de Utah en Estados Unidos sigue siendo uno de mis destinos favoritos.

–Y puestos a elegir de nuevo, ¿en qué lugar del mundo quisiera hacer fotos?

–Nunca he estado en Alaska, Islandia o África. Esos destinos, seguro, están en mi Top 10 de lugares para visitar.

–¿Conoce Asturias, alguna vez has pensado en hacer fotos en la región?

–No, nunca he estado, pero planeo aprovechar la entrega de premios del concurso para visitar los alrededores. Suelo buscar mucho en Internet antes de ir a algún lugar, ¡pero estoy abierto a sugerencias!