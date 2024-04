Cantabria, cero salmones... de momento

Compuestos y sin campanu. Así se quedaron en la localidad de Oruña de Piélagos el pasado 1 de abril, jornada para la que se había convocado la subasta del primer salmón de la temporada 2024 en Cantabria. No hubo suerte, no salió el campanu. Y tampoco en los días siguientes. De tal forma que no se ha precintado ni un solo ejemplar en la comunidad vecina después de diez días de pesca.

Los pescadores cántabros aún tienen tres días (jueves, viernes y sábado) para capturar el campanu de España, pues este domingo comienza la temporada de pesca con muerte en Asturias, y los ribereños son optimistas, sobre todo en el Narcea y en el Sella, y confían en que salga ese mismo día el primer salmón de la temporada.

La campaña de pesca tradicional al salmón se abrió en Cantabria el 31 de marzo y finalizará el 30 de junio, dependiendo de las capturas realizadas. Por su parte, para la trucha común, el periodo hábil será hasta el 31 de julio, con variaciones, a tenor de cada cuenca fluvial.

La subasta del campanu de Cantabria-2024 estaba programada para el 1 de abril, en los jardines del restaurante Oxford, en Oruña (Piélagos), en un evento amenizado musicalmente por el "Dúo Taman". En el transcurso de esa tarde se reconoció la labor despachada durante muchos años por el guarda del río Pas Manuel Pérez Palacios.

Mientras tanto, en Asturias están programadas para este domingo dos subastas, una en Salas (en Cornellana, concretamente) y otra en Cangas de Onís. Ambos ayuntamientos rivalizan desde hace años por la subasta del campanu. En Cangas de Onís se subasta el campanu del Sella, mientras que en Salas se pretende hacerlo del primer salmón del año en el Principado. El "problema" surge cuando el campanu de Asturias sale en el Sella.