Vecinos por Llanes responde a las críticas socialistas al Alcalde: "Nuestra ideología es la honradez que le falta al PSOE"

Las críticas del PSOE al alcalde de Llanes, Enrique Riestra, en el homenaje a los muertos por la República, celebrado el domingo en el cementerio de Camplengu, han tenido una rápida respuesta. La formación del regidor, Vecinos por Llanes, ha destacado que su ideología es "la honradez que le falta al PSOE".

Según Vecinos por Llanes, los socialistas llaniscos no han acabado de asimilar su derrota en las elecciones municipales del año pasado, y el hecho de que los vecinos hayan elegido "otra forma distinta de gestionar lo público", dando la espalda al partido cuyos anteriores concejales suman "casi un centenar de años de inhabilitaciones por casos de malversación, prevaricación y otras corruptelas".

En cuanto a la ideología del Alcalde, motivo de algunas de las críticas de los socialistas, han reseñado los calificativos que sobre los integrantes de Vecinos por Llanes ha vertido el líder local del PSOE, Antonio Trevín: "abertzales, kale borroka, izquierda radical, simpatizantes anarquistas, y tránsfugas de IU", pero también, de extremadamente conservadores, y ultraderecha".

Comunicado de Vecinos por Llanes

"Se preguntaba ayer un nuevo dirigente socialista en el cementerio municipal de Camplengu, en Llanes, por la ideología del Alcalde. Elucubraba, ante un escaso auditorio, que si el alcalde de Llanes no grita a los cuatro vientos su ideología, de izquierda o de derechas, eso significaba claramente que es de derechas".

"Así, con esta lógica impecable y esta argumentación casi científica (entiéndase la ironía), ese dirigente socialista en ascenso, secretario adjunto de acción política e institucional de la FSA/PSOE, se respondía a sí mismo. Y se quedaba tan ancho. Quienes leímos en prensa esta ‘tesis doctoral’ sobre la ideología del alcalde Enrique Riestra nos quedamos abrumados por la capacidad intelectual de la nueva, y meteóricamente ascendente, izquierda socialista. Bravo. Bravo. Y otra vez bravo".

"Al lado de quien así argumentaba, compartiendo acto y público, se encontraba Antonio Trevín, que en el espacio de unos pocos meses ha calificado al alcalde de Llanes y a la formación que representa, Vecinos x Llanes, y citamos de modo literal, de: abertzales, kale borroka, izquierda radical, simpatizantes anarquistas, y tránsfugas de IU; pero también de: extremadamente conservadores, y ultraderecha. Y seguro que olvidamos algún epíteto de los variados adjetivos que Trevín, en su delirio, ha dedicado a nuestra formación".

"¿Qué demuestra todo ello? Que no entienden, o no quieren entender, el concepto de municipalismo. Y lo que no entienden, al parecer, y según su simplón análisis, es de derechas".

"Las listas de Vecinos x Llanes, cierto es, han incluido a personas que previamente militaron en Foro o el Partido Popular, formaciones conservadoras. Pero también han incluido a personas que formaron parte de Izquierda Unida. Y a gente que no ha militado anteriormente en partidos estatales ni regionales (según el análisis de este nuevo socialismo quizás porque nunca tuvieron ideología)".

"Es algo que al socialismo de Llanes, un socialismo maniqueo de los ‘nuestros’ y los ‘otros’, desconcierta. Y las declaraciones de este domingo en Camplengu lo corroboran".

"No alcanzan a comprender, o no quieren hacerlo, que frente al casi un centenar de años de inhabilitaciones que suman exconcejales del PSOE de Llanes por casos de malversación, prevaricación y otras corruptelas, los vecinos de este concejo han entregado su voto a otra forma distinta de gestionar lo público".

"La ideología de Vecinos x Llanes es la honradez que le falta al PSOE".