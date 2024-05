Otea exige una solución inmediata a los problemas de aparcamiento en Sotres: "Esto es un desastre"

Los problemas de aparcamiento que se registran en Sotres (Cabrales) siguen propiciando críticas de la patronal hostelera asturiana, Otea, al equipo de gobierno. El presidente de esa entidad, José Luis Álvarez Almeida, ha vuelto a reclamar una solución al alcalde, José Sánchez. Una solución que a su juicio pasaría por alquilar varios prados y habilitarlos como aparcamientos, tal y como se hizo el año pasado.

El Alcalde, mientras tanto, asegura que el acuerdo con varios propietarios está cercano, y que si no ha llegado aún es porque hay que "justificar de dónde va a salir el dinero y por qué se paga sin sacar un contrato público. Esto no es voy y pago a cada propietario lo que le dé la gana. Ni como OTEA piensa, que el dinero público no es de nadie", añade el regidor, que se propone arreglar este problema "para cuatro años".

Álvarez Almeida cree que el alquiler de los prados debió cerrarse hace tiempo, como demuestran los problemas registrados en Semana Santa y en los últimos fines de semana, en especial en el puente de mayo. "Esto es un desastre. He pedido ayuda al Principado para que tome cartas en el asunto", señala el presidente de Otea, quien sostiene que el Ejecutivo autonómico "tiene que estar para estas cosas".

El presidente de la patronal hostelera insiste en que la masificación no está provocada por los hoteles, sino "por la falta de infraestructuras", y aboga por abordar los problemas de aparcamiento para "cuidar la imagen" de Asturias.

El alcalde cabraliego, por su lado, revela que ha negociado con el secretario municipal la fórmula para solucionar el problema de Sotres. Admite que este año se ha retrasado un poco en la negociación del alquiler de los prados, pero fue porque apremiaba adjudicar la construcción de un edificio escolar para no perder una ayuda regional.

Su idea es negociar un alquiler para cuatro años con los propietarios de las fincas. Sánchez pide "sensatez" y recuerda dos cosas, que también hay problemas de aparcamiento en otras localidades, como La Molina, y que el Ayuntamiento carece de Policía local para regular el tráfico y los aparcamientos.