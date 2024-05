Huelga escolar en Arriondas por el silencio de la Consejería Educación ante las bajas continuadas de una profesora desde hace diez años

La falta de respuesta de la Consejería de Educación a las familias del alumnado de 3ºB de Primaria del Colegio Público Río Sella de Arriondas (Parres) por las continuas bajas de una profesora ha desembocado en una campaña de protestas y una huelga escolar, que previsiblemente durará toda esta semana. Las familias han materializado sus reivindicaciones en una campaña con el lema "Consejera, ¿tas? Pues yo... No toi", que se ha extendido y ha logrado apoyo en toda la capital parraguesa.

El grupo de madres y padres de estos estudiantes siguen sintiéndose "desamparados" por las instituciones. La reciente baja de la maestra suplente, sumada a la baja de la tutora titular, ha supuesto un varapalo más para estos niños a las puertas del final de curso: "Nuestros hijos se enfrentan al peor escenario posible, sin tutor asignado y con la incorporación de un nuevo docente a menos de un mes de finalizar las clases, y esto sólo si todo sale bien", declara Chema Nieto, portavoz de los afectados.

Desde la dirección del centro educativo son sensibles a esta situación, pero poco más pueden hacer que comunicar el problema a los órganos competentes y seguir el procedimiento habitual de la política de contrataciones y sustituciones. Ante una situación que no pueden solventar, las familias insisten en la necesidad de que el Principado, competente en la materia, autorice la no asignación de tutorías a una maestra que ha demostrado no poder asumirlas durante un curso completo debido a sus continuas bajas médicas: "Seguimos sin garantías de que las peticiones del colegio con respecto a la plantilla para el próximo año serán atendidas. Seguimos sin noticias", añaden.

Pancartas reivindicatovas de las familias del alumnado afectado de Arriondas. / R. J. Q.

En este contexto y, tras una semana en la que han llevado a cabo varias concentraciones frente a la puerta de la escuela y una recogida con cientos de firmas en apoyo a la causa, el alumnado del curso afectado ha comenzado una huelga escolar, acompañada de una campaña de protesta para la que se han diseñado carteles y marcapáginas que dan visibilidad a la situación que están viviendo. "Consejera, ¿tas? Pues yo... No toi", es la frase que puede leerse en estos panfletos como una anécdota con tintes de humor, que no deja de ser reivindicativa.

En una muestra de apoyo local, más de medio centenar de establecimientos y pequeños comercios de Arriondas se han sumado a la iniciativa colocando esta cartelería en sus cristaleras y escaparates, haciendo partícipe así a toda la comunidad vecinal de lo que entienden es una petición "justa": ser atendidos por la Consejera, Lydia Espina.

Solidaridad municipal

Desde el Ayuntamiento de Parres también han mostrado su solidaridad con estas familias. Después de haber enviado un escrito el pasado domingo solicitando apoyo, un grupo de madres y padres mantuvo una reunión ayer con el alcalde, Emilio García Longo, en la que solicitaron su mediación con Educación. Desde el equipo de gobierno trasladaron la intención de colaborar para terminar con este problema que afecta a más de una quincena de alumnos en la actualidad, pero que ha perjudicado a muchos más en la última década.

"La reciente renovación de Parres como Ciudad Amiga de la Infancia nos ha animado a solicitar la especial implicación del Ayuntamiento para encontrar soluciones que permitan que el año que viene no vuelva a repetirse la interrupción de tutoría en un nuevo grupo de alumnos del Colegio Público Río Sella", concretan desde el colectivo. Califican esta interrupción como "previsible y evitable", pero que, sin embargo, viene reiterándose desde hace más de diez años.