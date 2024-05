Este es el estado del perro que cayó desde 30 metros al mar en Llanes (y resistió en el agua una hora y media)

"'Vladi' ya tiene ganas de jugar, come como una lima y no parece tener ninguna secuela psicológica, lo que me preocupaba más aún que las físicas. Está estupendamente, es y está feliz". El perro que cayó al mar desde 30 metros de altura en un acantilado de Llanes la semana pasada ya está totalmente recuperado. Su dueña, Elena Velázquez, está tan sorprendida de su recuperación como los veterinarios de Llanesvet que lo atendieron, ya que además del golpe de la caída, "Vladi" resistió en el agua una hora y media y sufrió continuos ataques de un grupo de gaviotas hasta que fue rescatado por un bombero, Ismael Segovia, que llegó hasta él a bordo de una kayak de mar cuando la corriente ya lo había arrastrado un kilómetro mar adentro.

"Está tan juguetón como antes y más mimosón. Corre, juega, salta, quiere relacionarse con los demás perrinos…", destaca la ovetense, que señala que la herida del hocico está mucho más cerrada. Es ella la que aún tiene momentos "regulares" cuando recuerda la angustia que vivió la semana pasada desde que vio a "Vladi" caer al mar hasta que los veterinarios le dijeron que saldría adelante.

Elena Velázquez y "Vladi". / A. D.

La rápida intervención del equipo de rescate (cuatro bomberos, dos policías locales y dos guardias civiles) obró el milagro: lo llevaron urgentemente a la clínica veterinaria, a la que habían avisado previamente, con lo que ya tenía todo preparado para su recuperación. Esa celeridad fue vital, porque el perro llegó en shock y con solo 32 grados de temperatura, hipotermia severa.

Su recuperación en la clínica dejó asombrados a los veterinarios que lo atendieron, Mario Pérez y Cristina Rodríguez. De hecho, "Vladi" recibió el alta solo veinticuatro horas después de su ingreso y Elena Velázquez pudo recogerlo y llevarlo a casa, en Oviedo. El único daño visible, el corte en el hocico. El reencuentro en la clínica llanisca, al que también asistió el bombero rescatador, fue muy emotivo.

El perro se cayó cuando paseaba junto a su dueña por la península de Borizu, en la localidad de Celoriu. "Yo lo vi caer, no sé si tropezó o si resbaló. Lo vi caer y al principio no vi dónde había caído y no sabía si estaba vivo o muerto", recuerda Elena Velázquez. "Vladi" ha ido recuperando poco a poco sus rutinas y ya ha empezado a buscar a su dueña para jugar.