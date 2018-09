Los "Celtas Cortos" son asturianos

Sonó de todo y sonó como esperaban los cientos de personas que fuerona ayer a la plaza de la Catedral para escuchar a "Celtas Cortos". Los "Celtas Cortos" se lo curraron pero no solo por lo que hacen sino por lo que tenían preparado. Su relación con Asturias es intensa y ayer quedó patente con las colaboraciones. "Los Gaiteros del carbón" se subieron al escenario para hacer "Retales de una vida", pero no era la única presencia asturiana en la sesión. La batucada "Matu na cai" le dio caña a los bombos en "El emigrante". Pero faltaba la estrella invitada que fue la aparición de Xune Elipe, de "Dixebra", que compartió escenario con Cifu y los suyos en "Ska del paro", no podía ser de otra manera.

El público se incrementó considerablemente cuando salieron los "Celtas" pero los que asistieron al concierto de la "Oyster band" también disfrutaron. Eran menos pero sabían a lo que iban. Alguien que le gusta el folk-rock no se pierde un concierto de esta gente que lleva cuarenta años haciendo de ello su enseña. Un concierto clásico con guiños al folk americano para repasar una trayectoria practicamente inarbarcable.

En un principio parecía la noche "tranqui" de San Mateo. Esa velada que hay todos los años en la que unos cientos de personas se juntan para escuchar música de la buena en la Catedral, pero todo se fue calentando y encendiendo hasta convertirse en una de esas noches tontas en las que suena "20 de abril" y no hay mucho más que decir que nos sea pedir otra cerveza.

Sonaron todas, las de la "Oyster" y las de los "Celtas" y así hubo para todos, para los querían escuchar a los clásicos y para los que querían rememorar aquellos años 90 en que "Celtas cortos" pasaron a ser más clásicos que muchos otros.

Al final se comprobó que el rollo celta une, que no hace falta traerse a gaiteros de otros lares y que aquí tenemos a un tipo como Xune, que enseñó a varias generaciones qué era el ska, el punk o la música radical. Estaban aquí, en casa y ayer lo demostraron con una banda que es tanto de casa que se fueron a comer a Gascona como si nada.