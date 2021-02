La Consejería de Educación ya ha elegido parcela para instalar el nuevo colegio de educación especial de Oviedo, que sustituirá al actual centro de Latores, entre las dos que le había ofrecido el Ayuntamiento. En concreto, los técnicos de Educación han seleccionado, como mejor opción, una parcela de 14.879 metros cuadrados, que se localiza en la calle Riosa.

Así consta en una respuesta por escrito de la consejera de Educación, Carmen Suárez, a la diputada de IU, Ángela Vallina, que se había interesado por la situación del proyecto. En su escrito, Suárez confirma que los técnicos de la Consejería ya han visitado las dos parcelas ofrecidas por el Ayuntamiento (esta de la calle Riosa, y otra de 7.495 metros cuadrados delimitada por las calles Las Regueras, Langreo y Riosa; también en Montecerrao) y sostiene que este terreno es la opción más adecuada toda vez que “reúne las mejores condiciones, por superficie de la parcela y condiciones orográficas”.

Precisamente, la orografía habría sido un factor determinante, junto a la existencia de un camino vecinal, para que los propios técnicos de la Consejería desestimasen la primera parcela ofertada por el Ayuntamiento de Oviedo: un terreno de 10.860 metros cuadrados delimitado por las calles Aller, Ribera de Arriba, Lena y Celestino Álvarez. Como las otras dos posibilidades, esta primera opción se localiza también en Montecerrao, una zona de Oviedo que es la preferida por la comunidad educativa para la construcción del nuevo centro de educación especial.

Según detalla la consejera, esa primera parcela fue ofrecida por el Ayuntamiento de Oviedo el 15 de mayo de 2018, previa petición de la propia Consejería para disponer de un terreno adecuado para edificar el nuevo centro de educación especial. Los requisitos eran la compatibilidad de dotar al terreno un uso educativo, una superficie mínima de 12.000 metros cuadrados (con no menos de 7.000 edificables), una orografía adecuada y buena accesibilidad rodada y peatonal.

Una vez que los técnicos de educación comprobaron que la primera parcela ofrecida no respondía a las condiciones, la Consejería envió dos escritos al Ayuntamiento, fechados los días 15 de junio y 24 de octubre de 2018, pidiendo una solución para la dificultad que suponía el camino peatonal. Esos dos escritos, asegura la consejera, no obtuvieron respuesta por parte del Consistorio.

Acto seguido, siempre según el relato de la consejera, Educación revisó el Plan General de Ordenación (PGO) de Oviedo, e identificó otras dos parcelas que podrían ser adecuadas en Montecerrao. El 6 de febrero de 2019, Educación remitió una primera petición de información sobre estos dos terrenos al Ayuntamiento; reiterada el 24 de abril de 2019 tras no haber obtenido respuesta.

Presupuestos

El gobierno del Ayuntamiento de Oviedo cambió de manos tras las elecciones de mayo de 2019, cuando el popular Alfredo Canteli se hizo con el bastón de mando del Consistorio, sucediendo al socialista Wenceslao López. La siguiente comunicación del Ayuntamiento de Oviedo sobre las parcelas se demoró hasta el 17 de diciembre de 2020, cuando se remitieron los informes de los servicios técnicos municipales. Para entonces, ya estaba en marcha la negociación del presupuesto autonómico, que acabaría incluyendo una partida de seiscientos mil euros para el nuevo colegio de educación especial.

Según detalla la consejera de Educación en su escrito, en las próximas fechas los técnicos de la Consejería se pondrán en contacto con sus homólogos municipales para “valorar y concretar las condiciones urbanísticas de la parcela y su posible desarrollo”. “El proyecto no podrá contratarse hasta que no se realice la cesión de la parcela y se defina el tipo de centro educativo a construir”, concluye Carmen Suárez.

A juicio de Ángela Vallina, el ritmo de desarrollo del proyecto no es el más adecuado, por lo que pide a Consejería y Ayuntamiento “la máxima celeridad” para dar forma al proyecto y poder comenzar a edificar lo antes posible el nuevo centro de educación especial. “El año va muy rápido”, señala la diputada de IU, que considera que a esas alturas ya debería estar mucho más avanzado el proyecto, y que teme que no se inicie la construcción del centro dentro de este ejercicio. “Las dos administraciones son responsables por igual de que salga adelante, o de que no salga”, sostiene la diputada autonómica.