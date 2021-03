Covadonga Díaz: “Otea no va a decidir si hay o no chiringuitos”

La responsable de Festejos precisó que la propuesta de la patronal hostelera no es la única que ha llegado a su despacho y que sus planteamientos serán tenidos en cuenta como los del resto, pero que no tendrán ninguna prioridad. “Tenemos más de una sugerencia y esa es una más, pero habrá que hablar con los técnicos y ver qué se puede hacer en cada caso”, explica Covadonga Díaz haciendo referencia a la idea planteada por Otea, que entre otras cosas sugiere distribuir las fiestas en once plazas del Antiguo, con la Escandalera como escenario principal para acoger las actuaciones de orquestas y grupos de referencia nacional.

“Lo que siempre hemos dicho y lo que queremos hacer es diversificar la fiestas, que todos los barrios de la ciudad puedan disfrutar de San Mateo, pero la situación sanitaria en la que nos encontramos nos obliga a ser prudentes. Serán los técnicos municipales y los ingenieros los que digan si se pueden usar plazas, calles o lo que sea menester”, añade la edil de Festejos.

Aunque Covadonga Díaz reconoce que los chiringuitos “son algo tradicional para las fiestas y para la ciudad de Oviedo”, todavía no se atreve a aventurar lo que va a ocurrir durante el próximo mes de septiembre. “A día de hoy lo primero es la salud y en lo que tenemos que pensar es en acabar con la pandemia de una vez por todas. No se puede pensar ahora en las fiestas cuando no sabemos cómo vamos a estar en los próximos meses”, recalca la edil.

Los responsables de los chiringuitos “Pinón Folixa”, “La Folixaria” y “La Mateína”, así como las asociaciones que los gestionan o que colaboran con sus proyectos, consideran que aprobar la propuesta de Otea sería “enterrar para siempre” el modelo tradicional de fiestas de la ciudad.