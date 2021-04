Canteli pide “respeto” para la Policía Local de Oviedo tras la agresión a un agente y el incidente de la plaza Sol

El Alcalde de Oviedo no ha tardado en condenar los incidentes ocurridos este fin de semana en la ciudad mientras los agentes del orden ejercían labores de control para que se cumpliese la normativa anticovid. El turno de sábado acabó con un policía municipal herido tras sufrir el ataque de un individuo –en el parque Purificación Tomás– y con una tensa detención en el Antiguo en la que los agentes acabaron abucheados y rodeados por decenas de personas cuando se llevaban arrestado a un hombre que se enfrentó a ellos de manera amenazante. “Pido a todos el máximo respeto y cariño para la fuerzas de seguridad y, por supuesto, para nuestra Policía Local. Todo su trabajo, incluso el sancionador, se inscribe en una determinante voluntad de garantizar la seguridad de los ovetenses. Quienes atacan a las fuerzas del orden están atacando a todos los ovetenses”, dice el popular Alfredo Canteli.

La agresión al agente de la Policía Local se produjo cuando la patrulla se disponía a cerrar el parque Purificación Tomás y una de las personas que se encontraba en el recinto se negó a marchar. Según los agentes, estaba ebrio y no llevaba mascarilla, por lo que fue detenido y acusado de atentado a la autoridad y de incumplir la normativa anticovid. El Alcalde considera que los hechos son graves y que no se pueden tolerar, pero también sostiene que Oviedo es una ciudad segura. “Se trata de incidentes puntuales. Los ovetenses son personas responsables, sensatas y comprometidas con su ciudad. Las excepciones que se registran sólo demuestran que hay una pequeña minoría que se resiste a respetar las normas de convivencia”, señala el Alcalde. “Para hacerles comprender que ese no es el buen camino, tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a nuestra Policía Local, que está trabajando de forma ejemplar y comprometida con los intereses de la ciudadanía”, añade Canteli.

El otro incidente destacable del fin de semana también se produjo el sábado. Fue alrededor de las ocho y media de la tarde en la Plaza del Sol, cuando la Policía se personó alertada por las llamadas de vecinos quejándose de que había demasiada gente y por supuestos incumplimientos en las terrazas. Al ver llegar a los agentes todos los presentes moderaron su comportamiento, pero un hombre de unos 30 años empezó a increparles. Según la versión policial y de varios testigos, no llevaba mascarilla y estaba bebido. No solo gritó a los agentes sino que trató de agredirles y se negó a identificarse. El incidente acabó en un conato de tumulto y la Policía tuvo que acabar reduciéndolo con la ayuda de dos militares del cuartel de Cabo Noval que estaban en la zona.

Como había tanta gente y los accesos son estrechos, el furgón policial tuvo dificultades para acceder al lugar de los hechos, por lo que el detenido tuvo que ser evacuado con la cara ensangrentada entre una docena de agentes que llegaron de refuerzo. Al entrar en el furgón volvió a resistirse y a intentar agredir de nuevo a los agentes. Pero el del sábado no fue un hecho aislado. El pasado treinta de enero la Policía Local detuvo a dos personas por agredir a una pareja de policías municipales en la plaza Trascorrales. Los hombres, que ya fueron condenados por estos hechos, estaban en estado de embriaguez, molestando a otros clientes e incumpliendo algunas normas sanitarias y atacaron a los policías cuando estos les recriminaron sui actitud. “Seguimos trabajando para que no ocurra nada de esto, pero son hechos aislados”, dice el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

Por otro lado, la Policía Local tramitó durante este fin de semana en el municipio 90 denuncias por incumplimientos de las restricciones anticovid, más de la mitad (47) a personas sin mascarilla..

“La situación se está complicando y hacen falta refuerzos”, aseguran los sindicatos policiales

Aunque el alcalde y el concejal de Seguridad consideren que lo ocurrido este fin de semana “son hechos aislados”, los sindicatos de la Policía Local están preocupados por el aumento de la “tensión” en las calles y terrazas durante la pandemia. “La situación se está complicando policialmente. Cada vez hay más gente en la vía pública y con ganas de pasarlo bien. Es entendible y hasta lógico desde un punto de vista social, pero la gente ha de entender que esto no ha acabado aún, que no podemos relajarnos y mucho menos tener actitudes incívicas”, dice Alonso Álvarez Barril, secretario general del Sipla. “ Vemos que la situación se está complicando. Cada vez los días son más largos y hace buen tiempo, lo que invita a la gente a salir a la calle. Eso lo aprovechan algunos pocos para comportarse como no deben”, añade. Álvarez Barril cree que son necesarios más efectivos. “Lamentamos y condenamos las actitudes incívicas. Pediremos el refuerzo de los turnos, especialmente los fines de semana, de tarde y de noche, donde se dan la gran mayoría de las intervenciones. Y pediremos que se refuerce el servicio con los furgones y que se centra en el control de botellones y de locales”.