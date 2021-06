Oviedo contará con vivienda protegida muchos años después: 35 pisos en el Campón para rentas inferiores a 48.000 euros

La empresa promotora detrás de la operación, Cartera de Activos H&L, adquirió el suelo hace dos años, un suelo reservado para este tipo de vivienda protegida concertada. Ahora, con la luz verde de las licencias municipales y la calificación del Principado, la promoción se pone en marcha con la vista puesta en empezar las obras en septiembre.

Dadas las características de las viviendas, los primeros en recibir y poder contestar a la oferta serán los apuntados a la lista de demandantes de vivienda protegida en el municipio, entre 350 y 400 personas. El siguiente paso, más allá de ese listado, será ofrecer las viviendas a compradores que cumplan los requisitos: unidades familiares cuyos ingresos no superen los 48.000 euros anuales y que no posean otra vivienda protegida en Oviedo.

La vivienda de protección concertada, a diferencia de otros formatos subvencionados, no tiene tantas facilidades ni precios tan bajos. No obstante, también las condiciones futuras son más laxas, como el periodo en el que no se puede enajenar la propiedad, limitado solo a 7 años, más de la mitad que los plazos para las viviendas que gozan de mayor protección oficial.

Entre otras características, las viviendas de protección concertada del Campón incluyen zonas comunes de juegos infantiles y jardines. Los pisos de la planta baja tienen también su propia zona verde y hay áticos con terraza. Además, la promoción incluye 400 metros cuadrados para locales destinados a usos comerciales.

Las viviendas se reparten entre tres portales (con una casa reservada para personas con problemas de movilidad) y cuentan también con una zona de garajes de 892,95 metros cuadrados útiles.

La nueva promoción, denominada “Altos de Montecerrao”, no es la única junto a los nuevos depósitos con algún tipo de protección. Muy cerca está otra promoción de alquiler protegido, están los 40 pisos sociales que el Principado entregó a finales del año pasado tras varios retrasos por complicaciones en el remate de las obras. También en esa zona están un grupo de viviendas unifamiliares de una serie de familias expropiadas en la época de Gabino de Lorenzo y otros chalets desarrollados antes de que estallara la burbuja inmobiliaria.