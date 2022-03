El detenido por agredir a un joven en Oviedo es un interno del centro de menores de Sograndio que estaba de permiso

El menor detenido este domingo acusado de agredir brutalmente a un joven de 19 años a las cinco de la mañana en la calle Marqués de Gastañaga de Oviedo se encontraba de permiso de internamiento en el centro de menores de Sograndio, donde se encontraba recluido por un hecho delictivo anterior y estaba previsto que esta misma semana quedara libre, según informaron fuentes de la Fiscalía del Principado de Asturias.

El arrestado ha sido reintegrado en el centro y la sección de menores de la Fiscalía solicitará, como medida cautelar, y al menos hasta que se diriman las responsabilidades penales por lo sucedido, que permanezca en el centro, del que iba a salir definitivamente esta misma semana al finalizar el periodo de internamiento que se la había impuesto por el incidente anterior.

La detención tuvo lugar a raíz de que un joven de 19 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales V. S., resultó herido tras ser agredido por otro muchacho en la calle Marqués de Gastañaga. La víctima sufrió un fuerte impacto en la cabeza, que podría haber sido producido por una botella, o quizá por un golpe efectuado con un puño americano. El golpe motivó que el joven sufriese una aparatosa brecha en la cabeza y que fuese trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias, donde le intervinieron para extraerle los cristales del cuero cabelludo y suturarle las lesiones. El herido permaneció ingresado en el HUCA en observación, por si sufriese algún tipo de lesión interna, aunque su evolución era favorable.

El joven iba acompañado de una chica, que también fue agredida y sufrió lesiones, aunque de carácter leve. Los agredidos llamaron a la Policía, que terminó deteniendo al presunto autor de los hechos, un joven de 17 años, que ha sido puesto a disposición del fiscal de menores, que determinará qué medidas cautelares le aplica.

Los motivos de este incidente no están ni mucho menos claros. Según indicó la víctima a los agentes de la Policía Nacional que actuaron en este incidente, no conocía de nada al menor que le agredió y no había protagonizado ninguna discusión previa a los hechos. El adolescente arrestado, por su parte, dice que el agredido fue él, que fue el herido quien le lanzó un botellazo y que se limitó a defenderse de una agresión.