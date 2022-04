“Queremos que la SOF sea una marca internacional, superior, cruzar el charco”

Felipe Díaz-Miranda (Grado, 1958) procede de una larga estirpe de moscones, y él mismo fue a nacer allí para evitar ser francés, cuando su padre estaba destinado en Argelia. Luego regresaron a Oviedo y aquí nacieron ya sus hermanos, con lo que, bromea, siempre le han dicho que es “el único aldeano de la familia”. En todo caso, este arquitecto y cofrade de los Estudiantes tiene, junto a su profesión, su familia y su fe otra gran pasión, Oviedo. Esa querencia le llevó a presentarse a la presidencia de la nueva SOF que surgió tras la desmunicipalización, hace cuatro años y, ahora, a volver a repetir candidatura y presidir la nueva Sociedad Ovetense de Festejos.

–¿Con qué fin?

–La SOF es una de nuestras obsesiones y lo que queremos ahora es su internacionalización. Esa será la primera encomienda que le he dado a Javier Batalla, directivo histórico de la Sociedad que hemos recuperado. Vamos a estar en contacto con México para intentar conseguir ese objetivo, el de una marca superior, cruzar ese océano que nos separa como el charco del que hablaban los emigrantes. Tenemos armas para lograrlo. De hecho, este año queremos que el país referente sea Estados Unidos, en especial esos estados del Sur que pertenecían a México.

–¿Por qué se lanzó la primera vez a presidir la SOF?

–La SOF era el alma de los festejos de Oviedo, lo hacía todo: San Mateo, la cabalgata, la Ascensión… Entonces la corporación municipal, con el tripartito, se empeña en deshacer esa SOF tradicional, se plantea su exterminio y hay una nueva etapa para que vuelva a la sociedad civil, sin el amparo del Ayuntamiento. En ese contexto aparece una candidatura muy vinculada al tripartito, y a mí me llaman para que monte una candidatura que no sea de izquierdas, una de centro derecha donde se incluya hasta al PSOE más moderado. Ganamos ampliamente.

–¿Había tenido contacto previo con la SOF?

–En la época de Del Viso estuve en la Fundación de Cultura, y fuie vocal de la SOF cuando estaban Avelino Alonso y Alfonso Camba como concejales del PSOE. Por eso en el anterior equipo conté con Camba. Además, como me gusta innovar, propuse también que a mitad del mandato cambiáramos los cargos. Por eso yo dejé la presidencia a la mitad del mandato anterior y pasé el testigo a Alfonso Camba, que con el covid no pudo organizar el Día de América.

–En el último año, también fue opositor activo al cambio de modelo de fiestas. ¿Sigue defendiendo los chiringuitos?

–Hablemos claro. Los chiringuitos son un invento y una creación de la SOF, que, además, tenía un chiringuito cedido a la Aparo, porque nuestra vinculación con el Real Oviedo es total. Yo defiendo la singularidad de las ciudades, por eso también defiendo la Fábrica de Gas, por eso no teníamos que haber perdido el Vasco, ni el Palacio de Concha Heres, ni el Mercado del Progreso... Bueno, pues dentro del modelo festivo la introducción del modelo chiringuito cambió las fiestas en Oviedo. Se realizaba en espacios cerrados y, de repente, llega alguien, Covadonga Bertrand, y pese a la oposición de Masip, primero, y luego con su apoyo, invadimos el espacio público para la fiesta, expulsando a los vehículos de la ciudad y ocupándolo la ciudadanía. Fue un éxito notable, como las casetas de la Feria de Abril. Yo creía que podía pervivir porque nos hacía distintos, y siendo vicepresidente de la SOF me sentía obligado a salir a defenderlo de la mano de quien lo apoyase. Ahí no hay colores. Yo era entonces vicepresidente, sabía que nuestro presidente, Camba, era contrario a los chiringuitos, pero como no se había tomado ninguna decisión en la Sociedad, yo sigo ahí. Cuando se votó y se aprobó mantenernos neutrales, no volví a manifestarme en contra de quitar los chiringuitos.

–¿Y ahora?

–Ahora legalmente hay una concesión de 4 años del nuevo modelo. Si llegamos a esa etapa, nos pronunciaremos en la medida que se decida en la SOF, pero yo creo en los chiringuitos.

–¿Qué nuevo modelo de SOF plantea ahora?

–En esta nueva etapa estoy con una serie de profesionales liberales que conocen la ciudad. Tengo de vicepresidente a Javier Batalla, que es el técnico que ha llevado esta sociedad durante muchos años, un brazo fundamental. Y tenemos nuestras alianzas: con el Oviedo, que es otra marca que trasciende; con la escuela de filosofía de Bueno Gustavo Bueno, con el Deporte, con la música tradicional... Pero la institución de la que dependemos es el Ayuntamiento de Oviedo y tengo que sentarme con Alfredo Canteli.

–¿Tiene buena relación?

–Extraordinaria. Le propondré cosas y a partir de ahí transmitiré a la ciudadanía las ideas factibles. Somos una entidad colaboradora del Ayuntamiento y nuestra misión es colaborar. Por eso no quiero vender humo, porque si ya perdemos el tiempo y el dinero en esto lo que no voy a perder es mi credibilidad.

–Entonces, lo primero, ver a Canteli

–Formalmente creo que hasta hoy no soy realmente el presidente, por este absurdo calendario electoral que presentó Camba. Pero en cuanto tenga la seguridad de ser el presidente de la SOF la primera visita ta será al Ayuntamiento de Oviedo y al alcalde, y la segunda, al presidente del Principado. No olvidemos que representamos a la única fiesta con carácter nacional que tiene el concejo de Oviedo, al margen del Rally Princesa que no es exclusivo de Oviedo. Quiero decir que El Día de América en Asturias es también de todos los asturianos.

–El contexto del origen de las carrozas ha cambiado. Siempre se habla de reinventar esta fiesta. ¿Cuál es o debería ser su esencia?

–Su esencia son los que van y los que vienen, es una fiesta hispanoamericana. Hemos sido un imperio que ha transmitido un forma de actuar y concebir el mundo contraria a la del mundo anglosajón. Tenemos que volver a poner encima de la mesa el éxito del mundo hispano, el idioma que nos une.

–¿Cómo lo hará?

–Lo hará el equipo, gente válida e independiente, el éxito es darles cancha, pero también me gusta tomar decisiones y no acobardarse. Añoro los tiempos de la gente que sabía tomar decisiones, como Gabino de Lorenzo o Pedro de Silva.

–Decía que hará “El Día de América” que el Ayuntamiento quiera. Con el dinero que les den, quiere decir...

–La base son 185.000 euros y en 2019 conseguimos llegar a 210.000 euros, que se traducían en una carroza para el Ayuntamiento que pagaron Festejos y Turismo, e la que se representaba el edificio del Termómetro y los arcos de Los Pilares, de aquella formidable traída de agua, ya desparecida, de 17 kilómetros. Se pueden conseguir dineros de la institución municipal se podrá hacer más o menos, así que el “Día de América” será y tendrá el nivel que el Ayuntamiento quiera. Pero creemos también en la iniciativa privada, y mantendremos la colaboración con el Real Oviedo, como la exposición conjunta que hicimos, la Fundación Bueno, la Semana Santa, y las empresas colaboradoras, como FCC, Caja Rural o Liberbank-Unicaja.

–¿Hay tiempo para preparar las fiestas?

–Estoy acostumbrado a hacer proyectos y concursos, sé que para llegar a una meta no puedes dormir y que el tiempo es relativo, lo único que hay que hacer es emplearlo bien. Los inútiles son los que no tienen tiempo.

–Ya que habla de concursos, proyectos y tiempo. Su empresa participa en el rediseño de la entrada a Oviedo por la “Y”. ¿Dará tiempo a ver finalizado ese proyecto? ¿Qué opinión le merece?

–Me encanta la solución de la entrada de la Cruz Roja que hemos hecho. Si la obra sale en licitación en los plazos previstos, por supuesto que hay tiempo, y si el Ayuntamiento tiene ganas, no dudo que saldrá. Ignacio Ruiz Latierro es uno de esos funcionarios que el Ayuntamiento no tiene reconocido en la medida de lo que vale. Él y otros muchos técnicos municipales, muy válidos, no tienen el protagonismo que creo que deberían tener en la institución municipal.