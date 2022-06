Alfredo Canteli aseguró esta mañana que "la Ronda Norte es una necesidad histórica y se va a hacer". Las declaraciones las hizo durante el acto institucional de entrega del bollo del Martes de Campo en el Paseo del Bombé y entre los gritos de una veintena de manifestantes que, en uno de los laterales del paseo, protestaban contra la construcción de esta infraestructura.

"Los he estado contando y son 20, 22 o 24 como mucho", dijo Canteli en alusión a los manifestantes, "en Oviedo somos 220.000 habitantes y la Ronda Norte es una necesidad histórica del municipio y pelearemos por ella, por hacerla lo menos agresiva para el Naranco, pero vamos a pelear por ella". Y haciendo de nuevo alusión a los manifestantes aseguró: "No representan a nadia, creo que ni a sí mismos".

El regidor intentó quitarle hierro a las reivindaciones. "Me parece mal que se hagan estas manifestaciones, pero son siempre los mismos los que se oponen al recinto ferial, los que se oponen a todo. Oviedo tiene que crecer y conmigo como alcalde va a seguir creciendo", aseguró. Lo dijo entre gritos de "Ronda Norte no" del grupo de manifestantes que iban vestidos con camisetas amarillas.

La que sí que mostró su apoyo a los manifestantes fue la portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada. De hecho, ella misma y el resto de concejales del grupo iban vestidos con las camisetas amarillas en las que se leía el lema de "Ronda Norte no". "Hay otras alternativas para no dañar el monte Naranco y que no son un derroche de dinero público, como la vía rápida de La Pixarra y la mejora de los accesos a Nicolás Soria y a Luis Oliver", aseguró.