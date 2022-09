"La cabina de La Real me encantaba, allí rendían pleitesía a los DJ"

Quizás si se le pregunta a alguien por Francisco Javier Rodríguez Valero no tenga ni idea de quién le están hablando, pero todo cambia al mencionar el nombre de Paco Pil. El DJ valenciano, que en 1994 lo petó con el disco "Energía Positiva", haciendo retumbar las enormes discotecas de la época inundadas de gente y aroma a tabaco con temazos inolvidables como "Viva la fiesta" o "Johnny techno ska" sigue casi 30 años después en el candelero, impartiendo cátedra sobre una música en la que lleva trabajando desde los once años. El próximo día 10 será uno de los artistas estrella del festival "Love the 90’s" que acogerá el recinto de La Ería con motivo de las fiestas de San Mateo.

–¿Le hace ilusión volver a actuar en Oviedo?–

Precisamente el norte es un sitio al que estamos subiendo poco. Desde antes de la pandemia no me paso por ahí y tengo ganas porque siempre que vamos el público es muy agradecido. En Asturias siempre hay diversión y buena gente.

–¿Tiene algún recuerdo reseñable en la ciudad?

–La Real, sin duda. Esa discoteca me marcó. Me dejó huella porque me gustaba mucho aquella cabina que presidía toda la sala de una forma que en pocos sitios he vuelto a ver. Era horizontal y tenías una visión de toda la discoteca. Era uno de los secretos de su éxito. Cuando la gente todavía no rendía pleitesía a los DJ en La Real de Oviedo ya lo hacían.

–¿Siguen de moda los 90?

–Les ha tocado su ciclo. Igual que hubo épocas para los 60, 70 y 80 ahora estamos en un ciclo de los 90. Se tarda 20 años en echar de menos. Ahora estamos volviendo con los 90 y dentro de poco les tocará a los 2000.

–¿Es una cuestión de nostalgia?

–Notamos que se abren unas ventanas que al principio pensábamos que era nostalgia. Después te das cuentas que lo que hay es una gran gana de diversión de los cuarentones y cincuentones. No es algo del pasado, es algo actual. El medio para recordar sus mejores años de vida son aquellas canciones. Cuando las escuchan viven el momento con gran intensidad. La nostalgia es el complemento directo de la oración, pero la oración en sí es lo actual.

–¿Mantiene el público de siempre?

–En absoluto, puedo hablar ya de cuatro generaciones. Me sorprende ver ahora en fiestas populares a niños de 7 y 8 años que me conocieron a través de los directos que veían sus padres en pandemia. Los 90 están en un buen momento y tienen para rato. Igual que los 80 fue musicalmente un “boom” y nacieron ritmos alternativos, en los 90 nació la electrónica y es una de las cuatro patas de la música actual. Fue un punto de inflexión.

–¿Qué se encontrará el público de San Mateo el día 10?

–El festival “Love the 90s” está muy bien montado, con una producción increíble. Los artistas dan lo mejor de sí porque están agrupados y el ambiente es espectacular. En mi caso interpretaré mis tres clásicos: “Dimensión divertida”, “Viva la fiesta” y “Jhonny techno ska”.

–¿Por qué tiene tanto tirón el reggaetón?

–Hay mucho que matizar. Durante un tiempo fui antirreguetón porque consideraba que había bajado mucho la calidad de los artistas. Ahora creo que ha mejorado mucho el producto, pero me he dado cuenta de que le hemos dado fama hasta los que no nos gusta. He de decir que a algunos artistas les cogí un poco de manía. Con Bud Bunny me dormía. Ahora veo que han roto un poco con aquel aura machista y el género está evolucionado.

–Ustedes también fueron criticados en su época.

–El chumba chumba nos llamaban. La verdad que todo es cíclico. De aquí a 30 años habrá remembers de Bud Bunny.

–¿En qué momento perdió comba su género?

–Fue una evolución musical. Fue una época de música experimental. Empezamos con guitarreo y el technohouse se fue incrementando. A mediados de la década empezaron a diferenciares tendencias por las distintas zonas de España. En Galicia pitaba el “dance”, en Cataluña el “Techno hardstyle” y en Madrid el “Cantadito”.

–¿Qué motivos da al público para ir a La Ería?

–Van a ver un espectaculazo tremendo. Podrán volver a ver a los artistas de su vida y lo en forma que están todos ellos tantos años después. Podrán disfrutarlo como algo de hoy, no del pasado. Cada uno abrirá una ventana con sus propios recuerdos. Será pura energía y positivismo.

–¿Alguna recomendación especial dentro del cartel?

–Minerva y “Double You”. Minerva por su fuerza y garra con su “Estoy llorando por ti” y algún tema nuevo y William Naraine (vocalista de “Double you”) que tiene mi edad, pero parece que tiene 30 años viendo cómo se mueve por el escenario.