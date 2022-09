El alcalde de Oviedo asegura que si Minas se traslada será por culpa del Gobierno regional y critica el "Monopoly estratégico" del Rector

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, propuso ayer dos medidas salomónicas para enterrar el hacha de guerra que mantiene en alto con el Rector de la Universidad, Ignacio Villaverde. La primera es a corto plazo. "Quiero plantear una alternativa para poner fin a este desencuentro institucional. Una vez aceptado por el Rector que los problemas de espacio de Ciencias no son tan acuciantes y que al final al edificio de Minas solo irán unas pocas aulas de la Facultad del Profesorado, la alternativa pasaría, en una primera fase, por compartir ese edificio con la Escuela de Minas", aseguró. El regidor se resiste con uñas y dientes a perder la facultad de Minas que Villaverde quiere trasladar a Mieres. La segunda, a medio plazo, es más ambiciosa. Canteli pide recuperar los planes que en su día hizo la Universidad para crear en el Cristo una politécnica reuniendo en un mismo edificio las ingenierías de Minas, Químicas e Informática. "De esta forma, tanto Oviedo, como Gijón y Mieres tendrían su Politécnica y se pondrá fin a un desencuentro que no beneficia a la Universidad, ni a Oviedo, ni a Asturias", señaló. Fin al problema.

La chispa del conflicto entre el Ayuntamiento y la Universidad estalló esta semana. El lunes, durante el debate del estado de la región, Barbón anunció que el acuerdo con el Instituto de la Seguridad Social para la cesión de los terrenos del antiguo hospital estaba muy próximo, lo que propiciaría el traslado dos de las facultades de Llamaquique (Ciencias y Profesorado) al Cristo y, en otra tanda, también se mudaría la escuela de Ingeniería Informática desde el campus de los Catalanes. Este movimiento permitiría trasladar la Audiencia Provincial al edificio que hasta ahora ocupa Ciencias. Este nuevo escenario supone un giro total en el plan de reordenación académica que Ignacio Villaverde había anunciado en enero. Propiciado ese vuelco, Canteli exigió que Minas permanezca en Oviedo, como lo ha hecho durante el último medio siglo y recordó que el Ayuntamiento es quien tiene que aprobar los planes urbanísticos para facilitar todo este baile de edificios en la capital. El caso es que dentro de este giro la facultad Ciencias –que iba a ocupar el edificio de Minas– ya no habitará el edificio de la calle Independencia e irá directamente al Cristo. Ahora será Formación para el Profesorado la que se mude, pero no al completo. Solo una parte. Pero Canteli se resiste. "Con los actuales estudiantes de Minas quedaría espacio para recibir a otros 400 alumnos de otras disciplinas, lo que resolvería sobradamente los problemas de espacio actuales de estos centros", aseguró. El alcalde hizo estas valoraciones a través de una declaración institucional que leyó ayer al mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento, flanqueado por sus dos tenientes de alcalde, Nacho Cuesta y Mario Arias. Un día antes, el Rector había comparecido junto a todo su equipo de Gobierno para denunciar que el regidor estaba sometiendo a la Universidad a "chantaje" al vincular los planes del Cristo a la permanencia de Minas en la capital. Dos puestas en escena de un desencuentro que pueden resultar similares. Las palabras del Rector no sentaron bien en la alcaldía carbayona. "Lo sucedido deja claro que el rector no es el interlocutor adecuado para hablar del futuro de la Universidad de Oviedo, su gran plan estratégico ya no existe. Llegó el presidente del Principado y en diez minutos presentó otro mucho mejor que el Rector se apresuró a abrazar", dijo.

Desveló Canteli que Barbón le había llamado para informarle sobre la propuesta para ampliar el campus del Cristo. "Le expresé claramente que apoyamos este proyecto, pero que Minas debería estar incluido para permanecer en Oviedo. Me resisto a creer que Barbón perpetre este expolio contra Oviedo y apelo a su inteligencia, personal y política, para buscar una solución que satisfaga a todas las partes", declaró. A Canteli no le desagrada el último plan presentado. Todo lo contrario. "Me gustó mucho más el plan de Adrián Barbón que el Monopoly estratégico del Rector. Y me gusta porque desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido que la solución era ampliar el campus del Cristo con ambición, algo que nunca figuró en los planes del Rector. Y me gusta porque desde el Ayuntamiento siempre habíamos defendido que hay que agrupar las sedes judiciales en Llamaquique para dar respuesta a la imperiosa necesidad de la justicia. En ese plan siempre va a estar garantizada la colaboración institucional del gobierno que presido. En ese plan solo hay un lunar que no puede empañar su desarrollo: Minas no se puede ir de Oviedo", sentenció.

El regidor dice que si Minas se traslada será por culpa del Gobierno regional

El regidor confesó que se sentía mal en "estas confrontaciones". Hay un pero. "Soy alcalde de Oviedo y voy a dar todas las batallas políticas, judiciales y personales que sean necesarias para impedir que este emblema de Oviedo nos sea arrebatado por razones políticas", dijo. Entiende el Alcalde que ante este nuevo escenario, el verdadero interlocutor de la Universidad de Oviedo ya no es el rector, Ignacio Villaverde. Lo es el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Zanjamos aquí cualquier debate con el Rector. Él ya ha dejado claro que no ofrece alternativa alguna a su interés en quitarle Minas a Oviedo. Quien tiene que tomar una decisión, explicarla y asumir la responsabilidad ante los ovetenses es el Gobierno del Principado. Si Minas es trasladada lo será porque así lo quiere y promueve el Gobierno asturiano", señaló. Criticó que "desde el primer momento, el Rector no ha querido abrir ninguna vía del diálogo". Y aseguró que no está actuando por su cuenta en la defensa de que la Escuela de Minas permanezca en Oviedo, "estoy siguiendo el mandato un pleno extraordinario celebrado en marzo".

Chamorro quiere ocupar Ciencias cuanto antes: "Las necesidades son acuciantes"

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, se reunió este jueves a mediodía con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, para conocer de primera mano cómo se va a materializar el traslado de la Audiencia Provincial al edificio de Ciencias –lo que facilitará llevar a la plaza de Gota Losada los juzgados dispersos por toda la ciudad–, así como la ocupación, a medio plazo, de los edificios de Pedagogía y Profesorado, lo que permitirá crear «un complejo judicial, una especie de ciudad de la Justicia en Llamaquique». Chamorro aseguró que «el acuerdo (para ocupar Ciencias) no está cerrado ni mucho menos» e instó al Principado a que el traspaso sea «cuanto antes», porque «las necesidades del partido judicial de Oviedo son acuciantes». El presidente del TSJA llamó la atención sobre el hecho de que los órganos judiciales ovetenses estén divididos hasta en siete edificios distintos. No solo eso. Muy pronto, el año que viene, se creará el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Oviedo y no hay espacio material para ubicarlo, según el magistrado. Y urge la cesión porque serán necesarias obras de adecuación del edificio de Ciencias para poder albergar las secciones de la Audiencia. Una vez que se instale la Audiencia en Ciencias, y se hayan unificado los Juzgados, en una segunda fase, se ocuparían los edificios de Pedagogía y Profesorado que servirían para albergar servicios tan necesarios como la oficina de desahucios, la de atención a víctimas de violencia, aulas de formación, un salón de actos y una necesaria sala de vistas para celebrar «macrojuicios» con un gran número de acusados. Chamorro no quiso entrar en la polémica planteada por el rechazo de Canteli al traslado de Minas a Mieres para que se instalen en ese edificio los estudios de Ciencias, al menos provisionalmente, hasta que la Universidad disponga de nuevos espacios en El Cristo. «Que Ciencias se vaya a Minas y que esos estudios se vayan a Mieres o se queden en el mismo edificio, es una cuestión ajena al TSJA y sobre la que nada tenemos que decir. Depende de cómo se auto organice la Universidad, que goza de autonomía reconocida por la Constitución», remarcó. Y añadió: «Tuve contactos con responsables del Ayuntamiento que me transmitieron la idea de que no había ningún tipo de inconveniente en que la Audiencia se trasladase a Ciencias. Al contrario, les parecía una buena idea que los órganos judiciales ocupasen edificios en Llamaquique». Insistió por tanto en que, «cuanto antes podamos ocupar Ciencias, mejor para los ciudadanos y para la administración de Justicia» Por su parte, la Viceconsejera Encarnación Vicente se ciñó al anuncio «que hizo el presidente del Principado, que es una gran noticia, una buena noticia, después de reuniones y negociaciones calladas que han dado como resultado un acuerdo entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad» para la cesión de terrenos en El Cristo.

Sí indicó que «esos acuerdos se tienen que formalizar y materializar, pero no vamos a aventurar plazos». Eso sí, aseguró que «los primeros que los van a conocer son el presidente del TSJA y la Fiscal Superior, con los que la Consejera de Presidencia, Rita Camblor, se ha comprometido a tener una reunión en cuanto se conozca con un poco más de detalle cómo se van a materializar todos esos acuerdos». Encarnación Vicente dijo que el presidente del Principado «ha sido muy claro: ya se ha conseguido un acuerdo, otra cosa es que se materialicen los acuerdos de cesión o convenios, que están en marcha para que se firmen lo más rápido posible». A pesar de que se malograse el proyecto de ciudad de la justicia del Vasco, la Justicia asturiana nunca ha renunciado a unificar las sedes judiciales dispersas por la ciudad. La unificación fue un leit motiv en las memorias que presentaba el anterior presidente del TSJA, Ignacio Vidau, y también en las de Chamorro, que lleva en el cargo dos años. La solución de traer los juzgados dispersos a Llamaquique comenzó a sonar con fuerza a principios de este año, después de una reunión con el Principado y la universidad en la que se planteó como la opción más rápida, factible y económica.

El Comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo instó a la «unidad» y al «consenso» entre el Ayuntamiento y la Universidad para que el proyecto para el intercambio que pretende agrupar las sedes judiciales en el entorno de Llamaquique y trasladar algunas facultades al campus del Cristo salga adelante. Tras analizar la propuesta de reordenación de los espacios universitarios y judiciales en Oviedo, los responsables de la Cámara afirman que «se trata de un paso importante de cara a dotar a la capital del Principado de una Universidad moderna y ordenada urbanísticamente y dar respuesta a varios problemas que parecían enquistados, como son la dispersión de los tribunales de justicia».