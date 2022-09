Los héroes del viernes

"¿Con qué noticia empiezo hoy?" Tal vez con que Santi Balmes y David Ruiz junto a sus grupos, "Love of lesbian" y "La M.O.D.A" son dos tipos que disfrutan escribiendo canciones y más aún defendiéndolas en un escenario para, como dijo Balmes, que "haya muchas más noches de música en directo". Los tipos de "L.O.L", salieron a las 22.47 horas al escenario de La Ería un punto pasados de volumen en sus primeras canciones, algo que tampoco molestó en absoluto a sus fans, que cantaban aún más alto que Balmes. Y eso que al cierre de esta edición quedaban cosas como "John voy", "Cuando no me ves" o "Planeador". De todos modos, miles de personas hicieron ayer su particular "viaje épico hacia la nada", esa transición que llevó a Santi superar la muerte de alguien tan cercano que le rompió el alma. Llevaban ocho años sin tocar en Oviedo "en un concierto al uso", y ayer lo hicieron. El público hizo de Enrique Bunbury como si fuesen los héroes del sábado.

Antes habían estado los tipos de "La M.O.D.A." y su tradición oral, que es lo que ha llevado a "La Maravillosa Orquesta del Alcohol" a poner a bailar a toda España. Tradición oral porque es de lo que se compone su último disco, "Nuevo cancionero Burgalés", de canciones "que cantaban nuestras abuelas y bisabuelas hace cien años", como explicó el cantante, David Ruiz. También son tradición oral porque así se han dado a conocer, de garito a garito y de boca en boca. Ellos fueron los encargados de abrir ayer el segundo fin de semana de San Mateo en el recinto de La Ería. A las 20.36 horas arrancaban con "Un lunes", composición pastoril de lobos y corderos que, pese a que ellos recogieron de su Burgos natal, bien podría ser en cualquier pueblo de la montaña asturiana. "La M.O.D.A" son ocho chavales con un despliegue instrumental que les permite viajar por todos los sonidos de la música popular. Ocho chavales que sudan sus camisetas blancas de tirantes desde el primer acorde dando una lección de lo que debe ser un concierto de rock: honestidad, actitud y entrega.