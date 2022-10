La resaca de la Noche Blanca de Oviedo deja la Calleja de la Ciega llena de basura

La resaca de la Noche Blanca de Oviedo ha dejado un lunes negro para los vecinos de la Calleja de la Ciega, uno de los rincones ocultos más llamativos de la capital del Principado. Los residentes en este pequeño pasaje, donde comparten espacio varios profesionales y particulares en sus locales, y cuyo acceso está habitualmente cerrado al paso con una verja se encontraron, al comenzar la semana con un montón de basura a lo largo de la vía. Cervezas, latas, bolsas de plástico para el hielo, botellas y alguna caja de cartón daban pistas del botellón que debió de seguir a la intervención del colectivo Artea, que llenó la Calleja con Leds y sonidos inmersivos con su instalación "Lineal". Los vecinos llevan desde hace tres días llamando al Ayuntamiento para que manden a alguien a limpiar la calle, y aunque les han dicho que lo iban a hacer de forma inmediata, todavía siguen esperando.

Así lo cuenta Jaime Cepeda, uno de los profesionales que trabajan en la Calleja y que habla en nombre del resto de vecinos. "Esto quedó hecho una mierda. No es un botellón, pero hay botellas vacías, latas, plásticos, cajas, plásticos. Llevamos así desde el lunes y no ha pasado nadie a limpiarlo, pese a que he hablado varias veces con el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Cultura.

Es la tercera vez que La Calleja de la Ciega se utiliza para la Noche Blanca, pero la primera en que los vecinos se han encontrado con este problema. "No creo que por un acto cultural tenga que quedar la calle así, esta es una calle de Oviedo y el Ayuntamiento podrá hacer luego lo que quiera, pero por nuestra parte mandaremos un escrito diciendo que nos oponemos a que se vuelva a utilizar la calle para este tipo de actividades siempre que el Ayuntamiento no garantice el mantenimiento y la limpieza de la calle".

La Calleja de la Ciega, una vía que históricamente se conocía como "Calleja de Santullano", por ser el paso desde la vieja carretera de Gijón a la iglesia, recibió el nombre de "Calleja de la Ciega" por una vecina sin vista que vivía allí, a finales del siglo XVIII, según afirma Tolivar Faes en "Nombres y cosas de las calles de Oviedo". Mucho después, entre los años ochenta y noventa, el pasaje se convirtió en refugio de yonkis, entre hogueras, neumáticos y todo tipo de residuos. Hace 28 años, el Ayuntamiento decidió cerrar la Calleja con una verja para sanear la calle y desde entonces el pasadizo da acceso a los cinco vecinos que, aproximadamente, siguen desarrollando su actividad en los locales del subterráneo. Este verano, la calle cobró cierto protagonista, señalan los vecinos, y varios curiosos aparecieron por allí después de que el grupo Urbex de exploración urbana colgara un vídeo en TikTok sobre el pasadizo.