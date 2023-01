Las galerías ovetenses planean una gran celebración del arte en primavera

La Asociación de Galerías de Arte de Oviedo afronta el nuevo año con espíritu renovado. Toca cambio en la directiva: Lucía Dueñas asume la presidencia y Pablo de Lillo y Arancha Osoro se ocupan de la secretaría y la tesorería, respectivamente. Además, hay voluntad de reforzar los canales de comunicación con los ciudadanos, con nuevas actividades conjuntas y una web común mejorada.

En junio de 2022 Lucía Dueñas (Mieres, 1982) se pasó al formato «online». En su decisión pesaron razones personales y confía en recuperar pronto la actividad presencial. «Para mí es una ventaja. Con Instagram puedes llegar a cualquier sitio: empiezas buscando a un artista y llegas a otro, a una galería... Está muy bien, sobre todo de cara al público extranjero, pero la gente necesita ver las obras en vivo y para eso se necesita un espacio expositivo», sostiene.

Para que los ciudadanos de Oviedo se familiaricen con sus salas de arte, la presidenta de la Asociación de Galerías de Oviedo se ha propuesto «mantener lo que ya teníamos y organizar algo más; impulsar el formato digital con una web, que reúna todo lo que hacemos juntos, y potenciar los recorridos guiados, para que el público pierda el miedo y se acerque a las galerías».

Ya se traen entre manos un evento conjunto en primavera, algo que tenga continuidad en el calendario anual y que se repita año tras año, a ser posible en colaboración con otros sectores económicos de la ciudad: comercios, establecimientos hosteleros y turísticos, floristerías, quizás patrocinios de empresas. Es una idea aún a desarrollar. Arancha Osoro afirma que hay que apuntalar la temporada con grandes eventos conjuntos. «La gente joven no visita las galerías. Se va mucho a las ferias pero no a las galerías. Desde que abrí, no he tenido la visita de ningún colegio. Tenemos que generar actividades que les generen interés a los jóvenes –aunque primero tenemos que sobrevivir– y generar tres o cuatro llamadas de atención al año».

Los seis galeristas ovetenses que se integran en la asociación también se plantean abrirla a nuevos espacios, como apunta Pablo de Lillo, a «locales que tengan que ver con el mundo del arte», aunque no sean propiamente estudios o salas de exposiciones. «Nos gustaría crecer, es importante tener una red que nos sostenga», confirma Lucía Dueñas.

Cuestión aparte son las ayudas institucionales. «No existen ayudas directas al sector, nos financiamos nosotros. El Ayuntamiento de Oviedo ha corrido con la apertura de temporada; ahora estamos pendientes de las subvenciones del Principado para actividades culturales», informa Osoro. «El Estado convoca las subvenciones con antelación, y eso te permite viajar con tranquilidad a una feria, el Principado no. Nos parece más inteligente como lo hace el Estado», comenta la presidenta.

Tras el paréntesis del covid, el mercado del arte se ha reactivado. Pablo de Lillo indica que «la afluencia a las galerías se está normalizando, aunque nunca fue masiva»; Osoro insiste en lo duro que es sostenerse, con la subida generalizada de los alquileres y la crisis económica. No han sido muchas pero alguna que otra galería ovetense se ha quedado por el camino en estos dos años.