"No me he inventado nada", dice la joven del caso de sumisión química en un local de la calle Mon

S. T. V., la joven de 20 años que en la madrugada del domingo sufrió varios pinchazos en un pub de la calle Mon, y que podría haber sido objeto de un intento de sumisión química, denuncia que en las redes sociales hay una campaña para dañar su imagen, asegurando que miente y que "tiene afán de protagonismo", algo que ella niega taxativamente. "No me he inventado nada, tengo tres hematomas en el hombro, que están cicatrizando", indicó a LA NUEVA ESPAÑA. Y asegura que tanto ella como sus amigas han dado una versión a la Policía coincidente, por lo que no cabe hablar de engaño.

Se trata de una joven deportista, que, cuando se produjeron los hechos, sobre las tres y media de la madrugada del domingo, no había bebido en absoluto. "El local estaba abarrotado. Pedimos un calimocho y entonces sentí un pinchazo en el hombro. Instintivamente cogí el hielo de la copa de una amiga y me lo puse donde el pinchazo, porque me ardía. Mis amigas se rieron, pero yo empecé a marearme mucho. Me apoyé en la pared porque me caía. Se lo conté a una camarera que pasaba por allí y lo único que hizo fue sacarme del local", relata.

"No es verdad que me llevase al HUCA la Policía Local, fui con mi madre. Como había pasado hora y media después de los pinchazos, no encontraron ninguna sustancia", asegura.

Se marchó del Hospital unas horas después, pero su sorpresa llegó cuando el pub donde se produjeron los hechos publicó en su Instagram que "se están difamando (sic) acusaciones falsas sobre nosotros, las cuales no vamos a tolerar, y si no cesan tomaremos medidas legales". El pub indica en su comunicado además que acompañaron en todo momento a la joven, algo que la afectada niega. "Me llevaron a la puerta y nada más", dijo. En el comunicado se dice además: "Sentimos profundamente lo sucedido en nuestro local, realmente no sabemos ni nos han comunicado oficialmente si hubo una sumisión química, ojalá quede todo en un susto y no vuelva a suceder algo parecido en ningún local (...) todos estamos en contra de estos actos".