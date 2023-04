"Sensatez para Oviedo". Ese es el lema con el que Alfredo Canteli da por iniciada la carrera hacia las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El Alcalde presentó esta mañana en la sede del PP las líneas maestras para dar continuidad a un proyecto político con el que espera gobernar cuatro años más y culminar la transformación iniciada en la ciudad "con grandes y pequeños proyectos. "No hice todo lo que quise pero puse en marcha las iniciativas más importantes que se habían comprometido y muchas pequeñas obras", afirmó.

En su opinión, este lema le representa bien en lo personal y lo político, como persona seria y responsable, pero también con experiencia en la gestión que ha logrado que el gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos "funcionara sin tensiones internas en estos cuatro años", dinámica que espera se mantenga los próximos cuatro si llega a gobernar.

En su opinión, el PP es la única alternativa al "desgobierno de la izquierda radical" que se vivió en Oviedo con el tripartito, algo que "no se puede olvidar para no caer en los mismos errores" y a lo que contrapondrá "proyectos, no ocurrencias, que puedan suponer el relanzamiento de la capital".

A punto de cumplir los 77 años, Canteli ha dicho sentirse "joven y con ilusión" para afrontar una nueva etapa con la experiencia que le ha aportado gobernar en tiempos de pandemia, algo que le ha servido para "aprender y poder ser más eficientes".

Canteli ha trasladado ya al Partido Popular la candidatura completa con la que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo, una lista cuya confección ha hecho saltar por los aires el gobierno de coalición que mantenía con Ciudadanos, que ha visto reducido su grupo municipal de cinco a dos concejales tras abandonar la formación naranja Nacho Cuesta, José Luis Costillas y Lourdes García, s que ya han anunciado que se sumarán a las filas populares.

El segundo puesto está reservado para el exsenador y segundo teniente de alcalde y concejal de Interior, Mario Arias, y el tercero para Nacho Cuesta, mientras que el cuarto lo ocupará la concejala de Deportes, Conchita Méndez, y el quinto la responsable de Políticas Sociales, Leticia González.

A continuación, se sitúan el responsable de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana; el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado; la concejala de Festejos, Covadonga Díaz; el encargado del área de Urbanismo, José Ramón Pando, y la delegada de Centros Sociales, Educación, Salud Pública y Consumo, Lourdes García.

Tampoco estará el de Cultura, José Luis Costillas, cuyo nombre se baraja para la candidatura autonómica del PP, cuestión sobre la que Canteli no se ha pronunciado, aunque sí que ha matizado que el edil contaba con "nivel y capacidad para haber estado entre los primeros" de la municipal.