Hasta en cuatro ocasiones el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, llamó por teléfono a concejales socialistas para “intentar atemorizarles e intimidarles”. Esta es la acusación que el líder de oposición, el socialista Wenceslao López, dirigió al regidor ovetense en la segunda jornada del último Pleno ordinario del mandato. A los reproches se sumaría luego el edil socialista Diego Valiño, desvelando que fue él una de las personas que recibió esas llamadas, y la portavoz de Vox, Cristina Coto, que elevó el tono de enfrentamiento con Canteli, al que acusó de “difamar” a miembros de la corporación en conversaciones privadas y al que alertó de posibles consecuencias jurídicas: “anda rozando los tribunales”.

La segunda jornada del último Pleno del mandato volvió a seguir el mismo esquema que la primera. La oposición debatió cuestiones centrales de la política municipal, como el plan del Cristo en los terrenos del viejo Hospital, la recuperación del Palacio de los Niños o el despliegue de una nueva programación cultural de verano para barrios y zonas rurales, y el equipo de gobierno se mantuvo callado, sin realizar ninguna intervención.

Ese mutismo del equipo de gobierno, combinado, al igual que ayer, con la convocatoria de diversas ruedas de prensa, provocó también repetidas quejas de la oposición. Durante la exposición del primer punto de este miércoles, sobre la necesaria reactivación del plan del Cristo, negociando con el Principado y tratando de despejar la participación de los distintos agentes implicados (Universidad, Tesorería de la Seguridad Social), Wenceslao López aprovechó para insistir en la “falta de talante democrático” detrás de esta actitud de Canteli y su equipo.

Este es “un Pleno importante”, señaló López, el “más importante de este mandato”, y el del viejo HUCA “es el quinto proyecto de capitalidad que traemos a debatir de los diez que hay”. El jefe de la oposición insistió en que debatir de los problemas del municipio, de las irregularidades en el uso de lo público, era crucial, “el Oviedo del futuro frente al Oviedo que mira para otro lado”, y acusó al equipo del “gobierno Canteli-Cuesta” de practicar una política revisionista de paralización de proyectos. Y en su conclusión aclaró una insinuación velada que había deslizado el dia anterior: “Para que no queden dudas”, declaró, “estoy acusándole públicamente de llamar a mis concejales para atemorizarles”. López explicó que el Alcalde ha tratado de “intimidar” con llamadas telefónicas a distintos ediles: “Es usted un faltoso, un babayu, y lo ha hecho al menos en cuatro ocasiones, lo hace por teléfono porque es un cobarde, no tiene dignidad suficiente para ser Alcalde de Oviedo y lo mejor para la ciudad es que usted no vuelva”. Canteli llegó a protestar indicando que solo llamó una vez a un edil: “Yo hablé con una persona que me había insultado”, mientras López insistía en que habían sido tres.

Diego Valiño, que expuso la propuesta para recuperar el Palacio de los Niños para la actividad para la que fue prevista, también se sumó al debate desvelando que él había sido uno de los concejales socialistas que había recibido esas llamadas. Una vez, por un artículo criticando las fiestas de San Mateo publicado en LA NUEVA ESPAÑA.

“Uno de los que recibió esas llamadas fui yo”, contó, “no le gustó un artículo; la segunda vez fue para decirme que usted no era un faltoso, y sí, me reitero, lo es”, declaró el concejal del PSOE que aprovechó para despedirse de la Corporación tras dos mandatos.

Por último, Cristina Coto también acusó al regidor de andar “bastante ocupado de la vida privada de los demás y un poquito menos de la de los propios”. “Tiene una parte maruja”, se lanzó la portavoz de Vox, que hizo estallar al Alcalde pero al que no dejó hablar: “No le voya permitir que me interrumpa, cállese la boca”, Y le retó a “reproducir” en el Pleno “lo que anda diciendo por ahí, que raya la difamación y anda rozando acudir a los tribunales de justicia”.