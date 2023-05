Un proyecto que cuaja

Los integrantes de la Real Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias tuvieron que apretarse un poco en la mesa para poder disfrutar de la cata que se celebra todos los meses en la sede de la calle Palacio Valdés. No en vano, la gran mayoría de los cofrades no querían perderse la presentación de una de las primeras remesas de productos de la quesería La Huertona, una empresa joven y ubicada en Benia de Onís que ayer llevó a Oviedo cuatro tipos de quesos de leche de vaca para sorprender a los presentes. "No todos los días nace un proyecto así. Hay que estar de enhorabuena", dice el presidente de la cofradía, Rafael Secades.

Se da la circunstancia de que la gerente de La Huertona, María Virgós, es la nuera de Gabino de Lorenzo, el exalcalde de Oviedo, que ayer no asistió al acto. "Le hemos dado a probar y le encantan nuestros quesos. Tenemos su visto bueno", explica entre risas Virgós, que sí estuvo acompañada por su socio, Roberto Aramburu. La intención de la nueva quesería, que ya comercializa, es contar con una ganadería propia y empezar a producir queso con Denominación de Origen Gamonéu a finales de este año.