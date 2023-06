"Mi despacho en Licencias estará abierto para ofrecer ayuda a todo el mundo"

Sentado en un banco del paseo del Bombé, José Ramón Pando, reconoce que afronta "con ilusión" su vuelta a la corporación municipal tras cuatro años como asesor junto a Alfredo Canteli. Su trabajo "mano a mano" con el regidor tuvo como premio la vuelta a los puestos de salida de la candidatura popular. Nacido en Villaviciosa en 1956, Pando emigró a Estados Unidos siendo solo un niño de once años. Allí echó raíces, obtuvo el título de Arquitectura en Tampa y el de Urbanismo en Nueva York. Desde 1991 lideró el hermanamiento oficial entre ovetenses y tampenses. En 2011, Gabino de Lorenzo le reclutó y se animó a cruzar el charco para reforzar su gobierno municipal. Durante cuatro años dirigió las áreas de Urbanismo, Turismo, Congresos y Parques y Jardines. En 2015 pasó a la oposición y en el último mandato Canteli recurrió a él como una de sus personas de confianza. A finales de este mes se convertirá en el concejal de Urbanismo, Servicios Básicos, Parques y Jardines de Oviedo.

–¿Considera este nombramiento un reconocimiento a su labor?

–Estoy muy agradecido a Alfredo Canteli. Ha demostrado su confianza en mí al devolverme este puesto en el gobierno. Llevábamos tiempo hablándolo. Me encantó trabajar codo a codo con él estos años. Es un paisano muy sensato, un gran amigo y al ver que conectábamos me pidió ayudarle desde otro ámbito.

–¿Cuál fue su función estos últimos años?

–Como asesor del Alcalde toqué todos los palos. Lo importante era resolver problemas y muchos los conseguimos solucionar.

–Hace cuatro años ya sonó como concejal.

–En aquellos momentos Canteli tenía otras opciones para la lista y me ofreció ser asesor porque me veía capaz de ayudarle, como me ayudaron a mi cuando llegué al Ayuntamiento en 2011. Es muy importante conocer el aparato municipal desde dentro. Yo pude apoyarle con eso.

–¿Qué parte del Urbanismo gestionará?

–Me centraré en el apartado de las licencias. Ya lo llevé de 2011 a 2015, pero ahora debo ponerme al día. Es un área de muchas quejas, pero serán bienvenidas. Mi despacho estará abierto para todo el mundo, eso sí, con horario. El que quiera, que traiga expedientes y preguntas. Buscaré soluciones, pero los límites los marcan las leyes.

–¿Se pueden agilizar más los permisos?

–Hay que hacerlo. Todavía no tengo la fórmula de cómo, pero se va a hacer. La tramitación electrónica está siendo un mareo para todos, especialmente para los mayores. Hay que hacerlo todo más ágil, lo hemos sido estos cuatro años, aunque también miraremos a otros ayuntamientos españoles que están funcionando bien. La ayuda de los funcionarios será fundamental.

–¿Abundarán en medidas como ampliar a más casos las declaraciones responsables?

–Es una solución, pero también tiene sus problemas. A veces la gente firma una cosa y hace otra. Eso desemboca en expedientes disciplinarios que complican todo. Hay que buscar fórmulas para reducir tiempos en general.

–Le tocará lidiar con la nueva ordenanza de terrazas.

–Tengo pendiente sumergirme en ella. La conozco por encima, pero todo apunta que me tocará desplegarla. El Alcalde me marcará los objetivos y yo los llevaré a buen puerto. Lo que está claro es que la gente llevó bien durante la pandemia la ampliación de las terrazas. No hubo problemas con turistas ni con vecinos.

–¿Tiene algún objetivo en materia de limpieza?

–Hay que mantener el listón, que está muy alto. Hay estadísticas que nos ponen una nota del 89% de aprobación y hay que mantenerlo. Somos la ciudad más limpia y esperamos dar alguna vuelta de tuerca como hicimos en los cuatro últimos años con la brigada antigrafiti, que fue un gran éxito.

–¿Y en gestión de residuos?

–Debemos reciclar más porque eso puntúa de cara a la UE y si no, te ponen multas. Hay mucha gente que todavía no recicla y debe hacerlo. Desarrollaremos programas específicos.

–¿Cuenta con nuevos planes para el Campo San Francisco?

–Hay todavía mucho que hacer. Tenemos limitaciones por el Principado, pero el pavimento hay que limpiarlo y mantenerlo como la patena. Tenemos una joya como el kiosco, que nos llevó diez años arreglar por las trabas, pero esperamos hacer muchas más cosas interesantes.

–¿Retirarán el edificio del Pavo Real?

–Eso es una cosa del Alcalde. Tiene un plan de hostelería para esa zona, pero eso lo dejo en sus manos.

–¿Por fin veremos rehabilitado el paseo de Los Álamos?

–La solución vendrá acompañada por el arreglo de la plaza de la Escandalera. Hay que darle una vuelta completamente a esa zona, aunque llevará tiempo y dinero.

–¿Cuál será el papel de Daniel Tarrio como edil delegado de su concejalía?

–Llevará Parques y Jardines, Limpieza y recogida de residuos. Es un concejal nuevo. Debemos trabajar estrechamente y le daré consejos para no cometer errores como los que yo tuve al principio. Seguro que rápidamente le cogerá el pulso al Ayuntamiento.

–¿Qué le pedían por la calle cuando acompañaba al Alcalde?

–De todo (risas). Arréglame el bache, el camino, tengo una paloma molesta, hay ratas... Si vas con el Alcalde es imposible no pararse cada dos minutos. Me mandaba apuntar constantemente cosas. El tema es que, a primera hora del día siguiente, ya te llamaba para preguntar por el tema. Hay que andar rápido con él. Fue un trabajo duro, pero con satisfacciones. El otro día me felicitó una mujer a la que le resolví un problema de ratas. Canteli es una persona que no se cansa. Te obliga a estar alerta y a trabajar, es muy exigente. Debí hacerlo bien porque sigo aquí.

–¿Cómo valora la mayoría absoluta en las municipales?

–Nos votaron por el Alcalde, aunque teníamos un gran equipo. Ahora nos tienen a 14 personas dispuestas a hacer cosas, pero yo quiero que sean más. Hay que hablar con la oposición. Lo hice entre 2011 y 2015 y salieron cosas muy positivas para todos por los ovetenses. Los 27 fuimos elegidos y debemos trabajar unidos.

–Usted también estuvo en la oposición.

–Fue una etapa diferente y positiva. Está bien estar en la oposición para aprender lo que tienes que hacer cuando se gobierna. Yo fui gobierno, oposición, asesor de grupo, del alcalde y solo me queda la Alcaldía, pero eso no se lo voy a quitar al jefe (sonríe).

–¿Su deseo para este mandato?

–Que todo el mundo diga que las licencias funcionan mejor. También pido llegar a la máxima puntuación en limpieza, que el turismo se vaya con la idea de lo guapo que es Oviedo y que nuestro servicio de recogida de basuras siga siendo envidiado en otros puntos de España. La cosa es que Oviedo vaya a más.