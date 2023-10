"A la Princesa de Asturias la ha cambiado estar en la Academia General de Zaragoza; ha pasado del internado de Harry Potter a un centro castrense, rodeada de personas con un alto sentido del sacrificio y del deber y se le nota". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana el capitán Juan Luis García, capellán castrense del Regimiento de Infantería "Príncipe" N.º 3, ubicado en el acuartelamiento Cabo Noval, el segundo regimiento más antiguo de Europa y el mas condecorado del Ejército español, desde su fundación en 1534, parte de la Brigada "Galicia", durante una conferencia en la que defendió la necesidad de la presencia de sacerdotes en el ejército, organizada en colaboración con la Asociación de Reservistas (ARES), que preside Francisco Otazu.

Ese sentido del deber del que hace gala la Princesa de Asturias, que hoy cumple 18 años, lo extrapoló Juan Luis García a los soldados que prestan servicio en Cabo Noval. Tres de ellos se han ido este año a la Academia, y precisamente uno de ellos, hijo de un minero, ha sido compañero de la Princesa, tal como relató el páter, natural de Guadix (Granada), que en año y medio que lleva en el Regimiento ha revolucionado a la tropa, Lo reconoció con sentido del humor el teniente coronel Fernando García de Béjar, jefe de la Plana Mayor del Regimiento. que presentó al conferenciante, al que iba a introducir el coronel Juan Luis González, delegado de Defensa, que no pudo acudir por razones de fuerza mayor y al que representó el comandante Jesús María Pina. Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, coronel jefe del Regimiento, tampoco se perdió la conferencia, en un Club repleto de "fans" del páter, (así se denomina a los curas castrenses), que además ejerce la atención espiritual en la Comandancia de la Guardia Civil y en la Dirección de la Policía Nacional. "A los soldados les digo que la capilla es el gimnasio del alma, y que tienen que ejercitarse en ella, igual que lo hacen con los músculos", señaló Juan Luis García, de 46 años, que era párroco en su pueblo grandino cuando sintió la llamada del Ejército.

En poco más de cinco años, el páter ya ha estado destinado con contingentes españoles en Turquía y en el Líbano, donde vivió situaciones muy duras. "La gente se extraña a veces de que un cura coja un arma y es cierto que la guerra es el último recurso, por eso el militar tiene que prepararse moralmente para decisiones muy difíciles. La legítima defensa es un derecho que tenemos todos, también los sacerdotes. Yo le pido a Dios fortaleza para no usarlo si se da el caso, pero se convierte en un grave deber cuando esta en juego la vida de los demás, así que tienes que saber disparar, también si eres cura", reflexionó el sacerdote.

Uno de los momentos más emocionantes de su vida lo experimentó cuando su abuelo, enamorado del campo, que fue guarda forestal, le pidió confesarse con él. "Mis abuelos eran muy religiosos, pero mis padres no especialmente", tal como señaló.

"Somos víctimas del pensamiento de la Revolución Francesa que repitió hasta la saciedad que Dios no hacia falta para nada en la sociedad. Más tarde vino Freud diciendo que la religión es una neurosis colectiva y yo creo que la verdadera neurosis viene cuando sacas a Dios de tu vida", recalcó el clérigo que habitualmente usa sotana. Cuando me toman el pelo y me dicen que soy del Concilio de Trento respondo que incluso el Concilio de Nicea es muy moderno para mí, yo soy de la palabra de Dios que tiene más de 2.000 años", concluyó.