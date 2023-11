La cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén ("La Borriquilla") ya tiene nuevo Hermano Mayor. Con "una mezcla de sensaciones en el cuerpo", Luis Ángel García se pone al frente de la hermandad con sede en San Pedro de los Arcos y se convierte en el tercer hermano mayor en la historia de "La Borriquilla", tras Noelia San Millán y Fernando Blanco. Este último, anunció su dimisión en septiembre por motivos personales, dejando vacante el puesto. García reconoce a LA NUEVA ESPAÑA que está aún algo "sobrepasado" por la responsabilidad que trae consigo su nuevo puesto, pero que afronta "cargado de ilusión" esta etapa. "El Cabildo de la cofradía decidió el pasado lunes que yo era la persona indicada y me fue imposible decir que no. Que depositen tanta confianza en ti es algo que me motiva y me alegra", señala. El nuevo hermano mayor, que trabaja en una correduría de seguros en el centro de Oviedo, conoce muy bien la cofradía, a la que lleva ligado desde su fundación en 2012.

Hasta ahora, García desempeñaba el cargo de Diputado Mayor y, durante los últimos seis años, se encargó de representar a "La Borriquilla" en la Junta de Hermandades, institución que también presidió y que le hace guardar una gran relación con el resto de cofradías carbayonas, que ya son un total de ocho con la fundación de la Hermandad de la Resurrección en Teatinos. "Siempre ha sido un gran defensor y un trabajador incansable de la Semana Santa ovetense. Su talante y su cordialidad son sus signos de identidad", reza el mensaje de la agrupación cofrade en redes sociales tras el anuncio del nuevo cargo de García. "La Borriquilla" alzará en 2024 la imagen de Cristo a lomos del asno por decimotercer año consecutivo, en una jornada que tiñe de azul las calles de Ciudad Naranco. El nuevo hermano mayor ya piensa en la procesión del Domingo de Ramos, la fecha más especial del año en San Pedro de los Arcos, que congrega a unos 75 miembros de la cofradía. La procesión tuvo este año el trazado más corto de todo el programa cuaresmal, aunque fue todo un éxito según sus miembros. García debe formar ahora su equipo de gobierno, que afrontará una legislatura de tres años hasta noviembre de 2026. Después, puede optar a la reelección y alcanzar los seis años de mandato, el máximo que permiten los estatutos. La cofradía de San Pedro de Los Arcos es para su Hermano Mayor "pequeña y familiar". Señala que, tal vez debido a su ubicación fuera del centro, son una comunidad "bastante cerrada a sí misma" y muy ligada a su propia parroquia, donde desarrollan la mayor parte de su actividad a lo largo del año. La hermandad cuenta actualmente con algo más de 160 miembros. El nuevo Hermano Mayor se marca como primer objetivo "seguir viviendo" y apuesta por una evolución lenta y tranquila de la comunidad. No obstante, no esconde que uno de sus retos es sumar más miembros a la causa. "A nivel interno, a la cofradía le vendría muy bien ganar músculo con la entrada de nuevas incorporaciones", asegura. Por otra parte, otro de sus retos está relacionado con el número de actividades, que pretende ampliar con la ayuda de la comunidad. "Todo lo que sean ideas e iniciativas factibles para evangelizar serán bien recibidas. Lo importante es la fe que une a los miembros. Desde el primero al último", remata.