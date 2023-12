Los agentes de la Policía Local de Oviedo continúan buscando a un hombre que se llevó un reno decorativo que estaba instalado en una de las rotondas del barrio de La Tenderina con motivo de las fiestas navideñas, concretamente en la glorieta que da acceso a la zona del Palacio de los Deportes y a la carretera que pasa por encima de la autopista en dirección a los barrios de Pumarín y Teatinos. Los investigadores están revisando las cámaras que hay en la zona –tanto las municipales como las de algunos negocios– para tratar de identificar a un ladrón al que ya se ha bautizado como el "Grinch de Oviedo" por tener menos espíritu navideño que el personaje que llegó a la gran pantalla, interpretado por Jim Carrey.

El robo del reno fue denunciado este martes por José María Sanjurjo, el nuevo alcalde del barrio de La Tenderina. Sanjurjo se puso en contacto con el concejal Daniel Tarrio –que es el encargado de coordinar a los delegados designados recientemente por Alfredo Canteli– y le contó que varios vecinos habían visto cómo un hombre se bajaba de una furgoneta en las inmediaciones de la citada rotonda y cómo metía la figura navideña en la parte de atrás del vehículo antes de marcharse a toda prisa. Tarrio no tardó en avisar al concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que a su vez puso sobre aviso a los agentes de la Policía Local para que se iniciase la búsqueda del "Grinch" de Oviedo.

A José Ramón Prado no le hace ninguna gracia lo sucedido. "Estamos trabajando para dar con el autor o los autores de este acto vandálico y esperamos que la investigación dé sus frutos cuanto antes. No podemos estar esforzándonos para tratar de crear un ambiente navideño bonito en la ciudad para que llegue alguien y robe una de las figuras", señala el edil. "Quien haya sido recibirá el mayor castigo que nos permita aplicar la ley para este tipo de delitos", añade el edil.

Las imágenes revisadas hasta el momento no han servido para desvelar la identidad del "Grinch" ovetense, pero la policía sigue trabajando. "Se ve cómo se comete el robo y la furgoneta, pero por el momento no se ha podido distinguir la matrícula ni ningún otro detalle que permita descifrar la autoría. No obstante, quedan cámaras por revisar y confiamos en el trabajo de los policías", afirma el concejal Prado. La colaboración de los vecinos de La Tenderina también está siendo muy importante. "Tienen un gran cabreo y están indignados. Les ofendió mucho lo ocurrido y están muy implicados porque quieren que todo se aclare", dice el edil. Por el momento, la pareja del reno robado –en la glorieta había dos– sigue solo a la espera que se localice a su compañero.