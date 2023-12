La asociación cultural "La Castalia" cerrará el domingo, día 17, el XXI curso "La voz en la música de cámara" con un concierto que rinde homenaje a la recientemente desaparecida Jeannine Bouché, profesora desde 1995 hasta su fallecimiento en septiembre de francés aplicado al canto en la Cátedra "Alfredo Kraus" de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Será en la sala de cámara del Auditorio "Príncipe Felipe" a las 20.45 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

La velada ofrecerá obras de Guillermo Martínez, Claude Debussy, Hector Berlioz, Ylioppilaskunnan, Eric Whitacre y Ariel Ramírez, con la participación de Ángeles Rojas (soprano), María Heres (mezzosoprano), Ángel Simón (baritono), Henar F. Clavel (piano) y los pianistas Mario Álvarez y María Cueva. También intervendrá el Coro Arsis, de la Escuela de Música "Divertimento", bajo la dirección de Cristina Langa y con Luis María López Aragón al piano.

Bouché (1930-2023) falleció en Madrid tras una larga y admirada trayectoria como docente del francés aplicado al canto durante 54 años, primero en la Escuela Superior de Canto y luego en la Escuela Reina Sofía dónde aún daba clases a los 93 años.

Hija de franceses y nacida en Madrid, con una vida a caballo entre los dos lugares, dedicó su tesina al cancionero de Joaquín Turina y de Óscar Esplá. Notable pianista, vio cortada su carrera por una dolencia de espalda que la obligó a redirigir su pasión musical a la dicción y fonética francesa, convirtiéndose en una autoridad mundial. Poseía una doble formación literaria y musical por su licenciatura en letras (Toulouse-le-Mirail), su título de profesora de francés de la Escuela Superior de Idiomas y su bagaje como pianista, con un primer premio fin de carrera del Conservatorio de Madrid.

Durante su asistencia en Oviedo, en 2018, al primer Congreso de pedagogía e investigación performativa y creatividad musical, Bouché desvelo que su alumna más antigua es Ana Nebot. "Lleva 25 años trabajando conmigo. Aún lo hace. Aquí, en Asturias, se aprecia la música. Cada alumno ha de tener su voz y su técnica, pero también ha de encontrar la manera de expresar o construir un personaje. La dicción es importante para lograr esto: sin una buena dicción no se puede construir un personaje. Si un cantante no sabe moverse, no sabe construir a un personaje, va a ser una patata en el escenario. Prefiero alumnos que tengan menos voz, pero que sepan moverse sobre un escenario. Que sean actores", dijo en aquel momento.