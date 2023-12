México estará muy presente en los conciertos de Año Nuevo con los que el teatro Campoamor recibirá 2024. El maestro mexicano, principal director invitado de Oviedo Filarmonía, dirigirá a la orquesta en un programa con los clásicos del repertorio de esa fecha y, además, estrenando en la ciudad “Vals poético”, una obra del compositor, también mexicano, Felipe Villanueva, uno de los exponentes del romanticismo musical en su país. Habrá dos entregas del concierto, como de costumbre, los días 1 y 2 de enero, a las 19.00 horas, y las entradas se pondrán a la venta esta tarde, a partir de las 17.00 horas. Una parte de la recaudación, como ya se hizo el año pasado, se cederá a la Asociación Síndrome de Down del Principado. La Asociación protagoniza el calendario de Oviedo Filarmonía de 2024, con sus niños y jóvenes posando junto a los músicos de la orquesta.

El concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, presentó los conciertos de Año Nuevo esta mañana, acompañado por la presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Pilar Rubiera, y el vicepresidente de la Asociación Síndrome de Down del Principado, Javier Menéndez. También se presentó el cartel con el que se anuncian los conciertos, obra de Luis María García del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Oviedo. Su obra, “con un diseño impactante, que evoca la música y la diversión”, en palabras del concejal, ha sido seleccionado en un concurso en el que participaron muchos chavales de la asociación.

“Oviedo es una ciudad musical donde las haya”, declaró David Álvarez, de modo que resulta de lo más apropiado, añadió, que abra el año con música, y que lo haga de la mano de uno de sus pilares en ese terreno, la Orquesta Oviedo Filarmonía. El concejal se refirió al “guiño a México” de este año, y a la oportunidad de “descubrir nuevos compositores”, en alusión a Villanueva. También destacó la “faceta solidaria” de los conciertos.

Pilar Rubiera añadió que, en esta ocasión, hay muchos motivos de alegría al presentar los conciertos de Año Nuevo. Primero, dijo, porque “significa que Oviedo empieza el año con música”, a eso le sumó, además de la presencia de López Reynoso y la colaboración con la Asociación Síndrome de Down, la celebración de los 25 años de Oviedo Filarmonía, en los que la orquesta “se ha consolidado con una referencia musical” y expresó su “agradecimiento a todos los músicos que a lo largo de los años han formado parte de la orquesta”.

Rubiera citó al pianista Joaquín Achúcarro, que mañana actúa en el Auditorio de Oviedo, en las Jornadas de Piano “Luis G. Iberni”, y que, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, declaraba que “la música solo es una parte de la vida, que no resuelve los problemas, pero”, opinó Rubiera, “es un lenguaje universal que entendemos todos, que nos conmueve y nos une”.

A la presentación, en el salón de té del Campoamor, asistió Javier Menéndez, el vicepresidente de la Asociación Síndrome de Down, y con él varios de los chavales que forman parte de ella. Agradeció la invitación a la presentación y las colaboraciones que han mantenido con la Fundación Musical Ciudad de Oviedo durante este año “para dar visibilidad a la Asociación”. “La Asociación Síndrome de Down trabaja en todos los ámbitos: laboral, educativo, ocio… y los chicos y chicas con síndrome de Down también tienen que ser visibles a la cultura”, manifestó.

En los conciertos de Año Nuevo del Campoamor, Iván López Reynoso dirigirá a la orquesta Oviedo Filarmonía en un programa que incluye los valses de Johan Strauss II “Emperador” y “El bello Danubio azul”, el “Pas de soldats” de la ópera “Guillermo Tell” de Rossini, el “Vals poético” de Felipe Villanueva, la obertura de “Las alegres comadres de Windsor” de Otto Nicolai, los valses “Los patinadores” y “España” de Émile Waldteufel, y las polkas de Bedrich Smetana y Strauss II.

Las localidades están disponibles en las taquillas del teatro Campoamor, abiertas de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y n la web entradas.oviedo.es.