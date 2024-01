"La especie humana es la única con la capacidad de prever lo que ocurrirá; eso nos hace responsables y libres; tenemos el deber de buscar la verdad, y así lo he querido plasmar en cada uno de los artículos que he escrito". José Luis Magro, profesor jubilado, exdirector del Instituto Alfonso II y expolítico, miembro del grupo de fundadores de Foro Asturias, dejó ayer claro los años no le han restado un ápice de ilusión en su búsqueda de la verdad.

Lo puso de relieve en el Club Prensa Asturiana, durante el acto celebrado con motivo de la salida a la luz de "Ojeos a la madrugada", volumen recopilatorio de sus artículos publicados en LA NUEVA ESPAÑA entre 1988 y 2007, sobre cuestiones tan dispares como educación, ética o política.

Al hilo de sus textos, Magro repasó la actualidad de los últimos años, destacando hitos para Asturias como la edificación del Campus de Mieres. "Se han gastado cientos de millones para una población que va disminuyendo", señaló. El fin de ETA, el pacto de Estella o las vicisitudes atravesadas por la monarquía, fueron otras de las cuestiones tratadas por Magro, que aconsejó abordar la lectura "como si de una carta de pinchos se tratase, cogiendo cada día el que más pueda apetecer". Lo dijo ante un auditorio en el que se entremezclaron el mundo académico y el político, con muchos de sus antiguos compañeros de filas y también con la presencia de su familia, tan importante para el profesor.

De hecho fue Héctor, uno de sus hijos, el maestro de ceremonias en la mesa, a la que también se sentaron el filósofo Gustavo Bueno, presidente de la Fundación Gustavo Bueno, y Francisco Álvarez-Cascos, expresidente regional, y que fue también vicepresidente del gobierno de España, con los que Magro mantiene una estrecha amistad.

"El estilo literario de Magro es impecable, y siempre deja entrever su personalidad y su forma de afrontar la vida", señaló Gustavo Bueno. "Hoy que se ha perdido el calor de la verdad y de la palabra en beneficio de las homilías sin contenidos, los artículos de José Luis Magro nos recuerdan que es posible buscar y defender la verdad", advirtió Álvarez-Cascos, autor del prólogo del libro. "Magro ha hecho un tratado de ética pública, la que siempre reivindica y que tardaremos algunos lustros en recuperar", indicó el prologuista

El expolítico, que también fue fundador de Foro Asturias, aprovechó su intervención para dar su punto de vista sobre cuestiones de actualidad como la puesta en marcha de las nuevas comunicaciones ferroviarias con la meseta con la que fue muy crítico. "Nos mienten a los asturianos y nos discriminan respecto al resto de los españoles", señaló.