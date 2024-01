"Este gobierno tendrá la oportunidad de seguir haciendo mucho daño a la economía. No va a venir a salvarnos Europa. Lo que pasa en España es lo que ocurrió en Cataluña hace 7 ú 8 años, un golpe de Estado postmoderno, pero con un respeto formal a las formas. No se aborda una ruptura con la Constitución se va degradando. El papel lo aguanta todo". El economista Benito Arruñada, catalán nacido en Asturias, como le gusta definirse, evitó ayer cualquier tipo de paño caliente sobre las heridas de España y dejó claro en el Club Prensa Asturiana que el país vive un proceso de "degradación progresiva".

Arruñada, a quien presentó su buen amigo Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y directivo de Tribuna Ciudadana, exculpó a Pedro Sánchez de la inestabilidad institucional: "La culpa no es suya y es un error gravísimo personalizar. Él no es más que un síntoma. En realidad esto es consecuencia de la voluntad popular. El tratamiento que debemos dar al problema es muy diferente a lo que se está haciendo, incluida la oposición", recalcó Arruñada que tampoco olvidó repartir responsabilidades entre anteriores mandatarios como los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Al primero le atribuyó haber facilitado el inicio de la pérdida de independencia tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. A Aznar le reprochó el "Pacto del Majestic", firmado tras las elecciones generales de 1996 entre el PP y Convergencia. El partido de Pujol apoyó la investidura de Aznar a cambio de más competencias a Cataluña y del apoyo del PP a CiU. "Hay muchas personas interesadas en culpar solo a Sánchez porque así se exoneran ellos, empezando por González", indicó. La educación también fue blanco de críticas. "Tenemos un sistema educativo que no funciona, aunque hay gente muy bien preparada. A un profesional le interesa más trabajar en Alemania que en España por las condiciones económicas; es lógico que los buenos se vayan", sentenció. "Lo que ocurre tiene efectos a largo plazo, pero a corto vamos tirando y eso hace la situación mas insidiosa", indicó el profesor, que ha enseñado en universidades de todo el mundo como Harvard y es habitual en foros de economía y medios de comunicación. Desde la perspectiva económica a Arruñada le parece "sensato" que las grandes empresas trasladen su sede fuera de España. "La mayor parte de la actividad la desarrollan fuera y no pueden arriesgarse a impuestos como el que grava los beneficios", recalcó. El analista consideró un fallo constitucional el papel formal atribuido a la Monarquía: "En la práctica no hay jefe de estado; en Italia el presidente podría intervenir en una situación como la que plantea la Ley de Amnistía", aseguró.